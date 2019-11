Creepshow: Greg Nicotero commenta la mancata reunion di attori del film originale

Creepshow è una serie che trae ispirazione dai due film omonimi usciti negli anni Ottanta. Nel cast della pellicola del 1982, diretta da George Romero e con la sceneggiatura di Stephen King, troviamo Tom Atkins e Adrienne Barbeau , due icone del genere che per poco non hanno potuto essere al centro di una reunion nel remake di Greg Nicotero.

Barbeau, infatti, è comparsa in uno degli episodi della prima stagione, ma lo stesso non vale per Atkins, il quale non ha potuto fare il suo cameo a causa di altri impegni.

A confermarlo è lo stesso showrunner, che già nei giorni scorsi ha parlato anche del suo rapporto con Creepshow. "Amo Tom, lo conosco da 30 anni", ha raccontato Nicotero a ComicBook.com. "Gli ho proposto una parte, ma lui non ha potuto interpretarla perché era impegnato altrove con le riprese".

Nicotero rivela che aveva già le idee chiare. In una scena di The House of the Head, la seconda storia del primo episodio, Kaylee Fleming (nei panni di Evie) entra in un negozio di bambole i cui proprietari sono una coppia che nella testa dell'autore avrebbero dovuto avere proprio i volti di Atkins e Barbeau.

"Sarebbe dovuto essere un piccolo cameo. Quando abbiamo riscritto il copione eravamo del tipo 'beh, non possiamo permetterci due attori in questa scena'. Così abbiamo tagliato la parte della donna e quando abbiamo iniziato a sviluppare 'Gray Matter' ho pensato 'qui c'è una parte perfetta per Adrienne, perché è un ruolo principale".

Di fatto, l'attrice non si è limitata a un semplice cameo e magari i fan possono riporre le speranze di una reunion in futuro, dato che Creepshow è stato rinnovato per una seconda stagione. Inoltre, lo stesso Atkins ha fornito qualche anticipazione in merito: "Nicotero sta girando Creepshow ad Atlanta e mi ha assicurato che ci sarò nella seconda stagione".