Creepshow: Mostri ed eventi soprannaturali nel trailer della seconda stagione

Dopo il rinnovo di Creepshow per una terza stagione, ecco un'altra ottima notizia per tutti gli appassionati della serie antologica dell'orrore: è stato pubblicato il primo trailer per la seconda parte dello show.

In calce alla notizia trovate il video condiviso nel canale YouTube ufficiale di Shudder, servizio streaming in cui sono presenti le puntate della serie creata da Greg Nicotero. Nonostante i ritardi causati dalla pandemia di Coronavirus, i lavori sullo show horror hanno continuato ad andare avanti, come potete vedere nel trailer, i prossimi episodi inediti di Creepshow andranno in onda a partire dal primo aprile, sempre nel catalogo di Shudder. Nel cast della seconda stagione troveremo attori del calibro di Josh McDermitt, che interpreta Eugene nelle puntate di The Walking Dead, Ashley Laurence, Keith David, Ryan Kwanten, Breckin Meyer, Eric Edelstein e molti altri.

Per ora non conosciamo ancora la trama dei vari episodi dello show, ma siamo sicuri che anche questa seconda parte sarà accolta con entusiasmo dagli appassionati di opere horror. Inoltre nelle scorse ore è stato anche annunciato che la terza stagione andrà in onda nel 2021, anche se ancora non conosciamo la data esatta. Se cercate altre indiscrezioni sulla serie, vi segnaliamo una nostra notizia in cui discutiamo delle puntate di Creepshow 2.