Creepshow: online una terrificante clip del terzo episodio

La serie TV prodotta da Greg Nicotero è riuscita a ricevere lodi anche da uno dei maestri dell'horror: stiamo parlando di Stephen King, infatti l'autore ha rivelato di aver apprezzato il primo episodio di Creepshow. Ora non resta che vedere un breve video della terza puntata dello show.

Intitolato "The Man in the Suitcase", racconterà la terribile vicenda di un uomo intrappolato dentro una valigia. Questa storia è stata diretta da Dave Bruckner, mentre ad occuparsi della sceneggiatura è stato lo scrittore specializzato in libri dell'orrore Christopher Buehlman. Nel cast troveremo invece Will Kindrachuck, un ragazzo che ha commesso l'errore di prendere la valigia sbagliata a seguito di un viaggio in aereo. Dopo averla aperta troverà al suo interno un uomo, che ha però la capacità di trasformare la sua sofferenza in oro.

Nell'episodio sarò presente anche la storia dal titolo "All Hallows Eve", del regista John Harrison e scritta da Bruce Jones, ecco la sinossi ufficiale: "Anche se sono ormai un po' troppo grandi, questo gruppo di amici vuole lo stesso fare dolcetto o scherzetto, ma non stanno cercando caramelle".

Se siete appassionati di atmosfere inquietanti e storie cupe non potete perdervi questa serie, se non lo avete già fatto vi consigliamo di vedere il trailer di Creepshow, serie in onda su Shudder.