Creepshow: un personaggio della serie originale potrebbe tornare nella seconda stagione

La serie TV horror Creepshow è nata grazie all'interessamento di Greg Nicotero, che ha voluto rispolverare lo storico show creato da Stephen King e diretto da George Romero. Tra i grandi ritorni, oltre alla famosa mascotte, pare che a partire dalla seconda stagione troveremo anche uno dei primi personaggi introdotti nella serie.

Stiamo parlando di Tom Atkins, che interpreta il padre che sorprende il figlio leggere i fumetti horror, decidendo in seguito di buttare nella spazzatura il volume, i cui mostri all'interno però sono apparsi nei diversi episodi del serial. Ecco le parole dell'attore riguardo il suo impegno futuro: " Greg Nicotero mi ha chiamato e mi ha detto ehi stiamo facendo questa cosa e ho un ruolo per te. Non apparirò nella prima stagione, ma forse l'anno prossimo, nella seconda".

Come avete potuto vedere nel primo trailer di Creepshow la presenza nella troupe di Tom Savini ha portato all'utilizzo di quegli effetti speciali di tipo vintage che siamo sicuri saranno un successo tra gli appassionati del genere horror anni '80.

Ma sarà presente un'altra sorpresa nel cast, infatti Giancarlo Esposito ha annunciato che parteciperà a Creepshow, l'attore presente in Breaking Bad ha dichiarato di essere entusiasta di poter lavorare con Greg Nicotero.

Ricordiamo infine che la serie andrà in onda a partire dal prossimo 26 settembre.