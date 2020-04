Creepshow: la seconda stagione sarà composta da sei episodi

La prima stagione di Creepshow era composta da sei episodi, poiché ogni episodio presenta due storie girate da gruppi diversi di registi. Ora è arrivata la conferma che anche la seconda stagione replicherà il modus operandi della prima, con sei episodi che racconteranno ciascuno due storie horror, con un totale di dodici racconti di terrore.

La serie è stata sviluppata da Greg Nicotero in omaggio al film del 1982, diretto dal maestro George A. Romero e scritto da Stephen King, con atmosfere horror, tra il campy e il grottesco. Nicotero ha confermato di sperare inizialmente che la seconda stagione potesse essere più lunga ma diverse problematiche hanno portato lo show ad una seconda stagione composta nuovamente da sei episodi.



"Abbiamo letto un sacco di cose per la seconda stagione perché, ovviamente, abbiamo ricevuto una quantità eccessiva di contributi da tutti coloro che avevano visto la prima stagione. Ed era tipo 'Oh mio Dio, adoro questo, voglio allontanarmi da questo'. Speravo che per la seconda stagione si potesse ottenere un pickup più ampio, forse otto o dieci episodi. Ma Shudder è ancora nuova nell'ambito della quantità di denaro da destinare a più show. Speravo di poter ottenere di più ma onestamente, cercando d'inserire Creepshow nella pausa di The Walking Dead, sei episodi si adattano bene, prima che io debba tornare all'altro mio lavoro".

Nicotero ha specificato che la seconda stagione sarà un mix di vecchio e nuovo:"Probabilmente ci sono quattro o cinque storie che sono state pubblicate e molte altre, forse sette, che sono state lanciate. Sono state davvero le persone a presentare le storie".

Qualche ora è stata annunciata la data d'uscita della première americana di Creepshow mentre Greg Nicotero ha presentato le modifiche alla mascotte della seconda stagione.