Creepshow: la serie di Greg Nicotero è stata rinnovata per una terza stagione

Dopo le ultime anticipazioni di Creepshow vi segnaliamo questa notizia che siamo sicuri farà felici tutti gli appassionati delle opere horror: la serie di Greg Nicotero è stata rinnovata per una terza stagione.

Nonostante i lavori sulla seconda stagione dello show non siano ancora conclusi, a causa dell'emergenza Coronavirus che ha sospeso ogni lavoro sui set americani, l'emittente televisiva Shudder ha deciso di rinnovare anticipatamente l'opera disponibile sull'omonimo servizio streaming dell'azienda. Ecco come ha commentato la notizia Greg Nicotero, nome conosciuto da tutti i fan di The Walking Dead e dagli appassionati degli horror anni '80: "Creepshow continua ad essere una delle opere a cui sono più affezionato, la possibilità di lavorare sulla terza stagione mi permette di continuare a collaborare con i migliori artisti e scrittori del settore. Le storie che stiamo preparando per la seconda stagione sono ancora più shockanti, più divertenti e catturano alla perfezione lo spirito di quello che George Romero e Stephen King hanno iniziato a fare negli anni '80".

Non sappiamo ancora se la data di uscita delle prossime puntate inedite della serie è stata cambiata, nel frattempo vi lasciamo con le prime sinossi ufficiali degli episodi di Creepshow condivise da Shudder e che ci raccontano la trama delle tre puntate iniziali della stagione.