Creepshow: lo showrunner voleva una puntata prequel dell'omonimo film

Come abbiamo potuto vedere nel trailer di Creepshow, l'attesa serie TV di Greg Nicotero avrà lo stesso stile dei famosi film horror degli anni'80. In una intervista presente su Reddit, il celebre showrunner rivela di aver provato a girare una puntata prequel del film omonimo.

Ecco le parole dello showrunner di The Walking Dead: "Ad un certo punto ho sperato di riuscire a scrivere un prequel di The Crate, con protagonista la spedizione nell'Artico che ha catturato Fluffy", ma poi non ha potuto a causa di problemi legali: "Ma i diritti delle storia sono molto complicati". L'episodio iniziava con un addetto alle pulizie che trovava questa cassa arrivata dall'Artico, al suo interno è presente un mostro mangiauomini, che permetterà ad una persona di sbarazzarsi della moglie.

Se siete appassionati degli effetti speciali "homemade" tanto in voga nei film horror e splatter degli anni '80 non potete lasciarvi scappare questa serie, alla regia infatti sarà presente il famoso effettista Tom Savini, nome che non ha bisogno di presentazioni.

Vi lasciamo quindi con questa interessante intervista a Greg Nicotero su Creepshow, serie attualmente presente nel catalogo del servizio streaming Shrudder, ancora però non sono previsti piani per pubblicarla nel nostro paese, nonostante i nomi importanti collegati al progetto.