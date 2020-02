Creepshow di Shudder andrà in onda sulla AMC prima dell'arrivo della seconda stagione

Sono molti, oggigiorno, i servizi di streaming online che vanno e vengono, ma uno dei casi più curiosi in merito a questo nuovo modo di fruire cinema e serialità è quello di Shudder, la piattaforma sviluppata dalla AMC interamente dedicata a produzioni di genere horror e che continua a registrare impennate di abbonamenti.

Tra le varie serie originali prodotte per Shudder, quella che ha finora più importanza è probabilmente Creepshow di Greg Nicotero, di cui è in arrivo la seconda e attesa stagione. Si tratta di una serie di stampo orrorifico e antologico, con ogni episodio che racconta una storia differente, sempre inquietante, gore, esagerata. Ebbene, prima della release dei nuovi episodi sulla piattaforma, la AMC ha deciso di trasmettere l'intera prima stagione sulla rete televisiva, in una mossa intelligente ma curiosa.



Intelligente perché si tenta di invogliare molta gente a passare a Shudder e iscriversi alla piattaforma streaming, curiosa perché è la prima volta che AMC tenta un'operazione del genere, dato che altri originali come NOS4A2 o History of Horror di Eli Roth hanno fatto il viaggio contrario, dalla rete al servizio.



La seconda stagione di Creepshow approderà su Shudder entro la fine dell'anno in corso, anche se non c'è al momento una finestra di lancio precisa.