Creepshow: splatter ed effetti vintage nel primo trailer della serie TV

Dopo la prima foto dal set di Creepshow, ecco finalmente arrivare dal Comic-Con di San Diego l'atteso trailer della serie TV basata sul film a episodi del 1982 diretto da George Romero e scritto da Stephen King.

Si tratta di una serie dalla struttura antologica che mostrerà su schermo le vicende di dodici racconti horror, e dal video sembra mantenere inalterato lo stile e l'esagerazione dello show originale.

Analizzando il trailer nel dettaglio possiamo notare un considerevole utilizzo di effetti speciali classici per la resa visiva di zombie, mostri e altre creature appartenenti al panorama horror tradizionale. Presenti anche fantasmi e soldati nazisti, per un'atmosfera generale caratterizzata da una forte tinta splatter e una voluta esagerazione dei contenuti.

All'interno del cast principale possiamo trovare attori già precedentemente impegnati in film di genere, come David Arquette (Scream) o Adrienne Barbeau (The Fog), ma anche attori che hanno recitato in serie TV di successo, come dimostra la presenza di Giancarlo Esposito in Creepshow; sono inoltre coinvolti nel progetto anche figure di spicco del panorama horror come Tom Savini, collaboratore storico di Romero, e Greg Nicotero di The Walking Dead.

La serie debutterà il prossimo 26 settembre all'interno della piattaforma di video on demand Shudder, dedicata appositamente a prodotti horror e thriller.