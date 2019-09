Creepshow: il trailer della serie tv remake diretta da Greg Nicotero

Una serie remake di Creepshow, pellicola degli anni'80 diretta da George A. Romero, arriverà presto in streaming su Shudder, piattaforma video dell'AMC. Lo show è atteso negli Stati Uniti il prossimo 26 settembre, e come per il film anche lo show tv sarà diviso in episodi. Nicotero dirigerà la prima parte basata su Materia Grigia di Stephen King.

La nuova serie avrà dei racconti curati anche da Joe Hill, figlio di Stephen e presente con un piccolo ruolo nel film del 1982, Josh Malerman, John Harrison, Paul Dini e David J. Schow.

Nel primo segmento diretto da Greg Nicotero troviamo nel cast il protagonista di Saw, Tobin Bell, Giancarlo Esposito - entusiasta di lavorare con Nicotero - e una delle protagoniste del film originale, Adrienne Barbeau.



Lo show vedrà nel cast diversi attori famosi come David Arquette, Bruce Davison, DJ Qualls e diversi altri interpreti, alcuni che avevano partecipato anche al film di Romero.

Creepshow ottenne poi due sequel, che hanno cercato di onorare lo spirito horror del primo film. La serie tv cercherà di seguire quella strada, con diversi easter egg presenti e dedicati ai fan del film originale. Inoltre un personaggio in particolare del film originale potrebbe fare capolino anche in questo show.

Al panel del Comic-Con, Greg Nicotero aveva confermato che un oggetto particolare presente in ogni segmento del film sarà presente anche nella serie tv.

Un progetto importante e che ora arriva al momento cruciale, pronto per essere pubblicato in streaming.