Disney, un'attrice di Crescere, che fatica! accusa: 'Mi hanno maltrattata'

Maitland Ward ha interpretato Rachel McGuire in Boy Meets World della ABC dal 1998 al 2000, tuttavia oggi torna a parlare di quel periodo accusando la Disney di aver trattato le ragazze come "dei semplici pezzi di carne".

L'attrice, che ad oggi recita per lo più in film per adulti, ha detto che i problemi provenivano principalmente dalla casa madre. All'epoca era l'intera macchina Disney, specialmente a fine anni 90 e all'inizio degli anni 2000, a trattare la attrici come donne oggetto.

Non che oggi le cose siano migliorate viste le accuse di Ike Perlmutter alla Disney.

La protagonista dello show lo scorso settembre ha pubblicato un suo libro di memorie "Rated X: How Porn Liberated Me From Hollywood".

Nel sesto capitolo del succitato ha affermato che le è stato chiesto di provare la lingerie per conto dei produttori di Boy Meets World, e che l'esperienza l'ha messa a disagio non poco.

"La confidenza che avevo con il mio corpo era bassa. Ero giovane e ingenua, pensavo che fosse così che andava fatto. Oggi non lo farei mai, solo nel porno, e lì non sono mai dovuta entrare nell'ufficio di un produttore per provare dell'intimo".

Sfortunatamente, le accuse della Ward non sono le uniche affermazioni che ci confermano il discutibile trattamento riservato alle star femminili di quel periodo storico.

In tempi recenti il regista Joss Whedon è stato accusato da Sarah Michelle Gellar di aver gestito un set "estremamente tossico" durante la realizzazione di Buffy l'ammazza vampiri, e la star di Wonder Years, Fred Savage è stata licenziata dallo show per comportamento "inappropriato".