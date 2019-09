Cress Williams sul crossover tra Black Lightning e l'Arrowverse per Crisis

Anche se lo show di cui è protagonista Cress Williams, Black Lightning, non è ambientato nell'Arrowverse, i suoi personaggi appariranno comunque nel crossover Crisi sulle Terre Infinite, e al momento dell'annuncio, Williams non ne fu affatto sorpreso.

Si vociferava già da tempo di un crossover tra i due universi, soprattutto visto che tutti gli show in questione facevano parte di un unico (e sempre in espansione) universo produttivo, il Berlantiverse, e data anche la comune provenienza fumettistica, così come lo stesso network televisivo.

Ora, grazie al mega-crossover dell'Arrowverse, Crisi sulle Terre Infinite, in cui è già stata confermata anche la presenza degli personaggi di Black Lightning, avremo finalmente modo di vedere tutti gli eroi The CW combattere fianco a fianco.

Ma per Cress Williams (Jefferson Pierce/Black Lightning), non c'è da stupirsi di tale decisione: "Ero entusiasta il giorno dell'annuncio, ma non direi sorpreso, perché è quello che volevano i fan fin dal giorno in cui è stata comunicata la realizzazione del nostro show. Sin da allora, è stato un continuo 'Ci sarete nel crossover? Quando ci sarà un crossover con le altre serie?'. È stata la loro volontà fin dall'inizio".

Crisi sulle Terre Infinite vedrà la presenza di molti altri personaggi finora "esterni" o "fisicamente assenti" dall'Arrowverse, come il Superman di Kingdom Come (interpretato da Brandon Routh) e il Bruce Wayne di Kevin Conroy.