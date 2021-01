Crime Scene: The Vanishing at the Cecil Hotel, su Netflix la docuserie sul caso Elisa Lam

Come annunciato in esclusiva da Variety, dal 10 febbraio sarà in streaming su Netflix Crime Scene: The Vanishing at the Cecil Hotel, una nuova docuserie dedicata alla misteriosa scomparsa di Elisa Lam, studentessa canadese di cui si sono perse le tracce nel febbraio 2013, dopo un soggiorno al Cecil Hotel nel centro di Los Angeles.

I quattro episodi, diretti e prodotti da Joe Berlinger, si propongono di ricostruire ciò che è realmente accaduto a Elisa Lam, studentessa universitaria, il cui caso ha acceso l'interesse dei media e mobilitato una gran quantità di investigatori sul web, che hanno notato alcune incongruenze sull'ultimo video delle telecamere di sicurezza in cui compare la giovane.

Crime Scene: The Vanishing at the Cecil Hotel presenta interviste con i dipendenti e gli ospiti dell'hotel, e con alcuni di coloro che hanno indagato sul caso.

"Come un vero documentarista, sono rimasto affascinato nel 2013 quando il video di Elisa Lam in ascensore è diventato virale e legioni di detective dilettanti hanno utilizzato Internet per cercare di risolvere il mistero della sua sorte" ha raccontato Berlinger. "Così, quando il giornalista Josh Dean, che è anche un produttore del progetto, ci ha portato la sua ricerca su questo caso, abbiamo capito che c'era un'opportunità di fare qualcosa di diverso, non solo raccontando la storia della scomparsa di Elisa, ma per creando un serie che esplora il ruolo di una particolare località nell'incoraggiare o favorire il crimine, o la sua percezione."

Il Cecil Hotel, infatti, è noto anche per la morte di alcuni suoi ospiti e per essere stato frequentato da diversi serial killer.

