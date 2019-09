Criminal, i creatori della serie Netflix parlano dell'importanza del cast

Guardare la nuova serie Netflix Criminal è un po' come assistere a una rappresentazione teatrale: i monologhi sono lunghi e intensi, i costumi e gli oggetti di scena sono parte integrante della storia e il successo dipende dalla forza delle interpretazioni.

Sono proprio questi elementi, secondo i creatori, ad aver attirato star come David Tennant e Hayley Atwell, tra le guest star della serie antologica, ambientata in quattro Paesi diversi: Regno Unito, Spagna, Francia e Germania.

"Le performance attoriali sono importantissime" ha detto a Digital Spy lo sceneggiatore George Kay, "ecco perché siamo riusciti a ottenere un grande cast in tutti e quattro i Paesi. Senza mezzi termini, è un'occasione per recitare davanti a un pubblico globale, in primo piano per 40 minuti, ed è una cosa piuttosto rara."

Criminal, infatti, si svolge quasi sempre in una sala interrogatori (non sempre la stessa), e occasionalmente nei corridoi di una stazione di polizia. Ogni minimo dettaglio - dall'abbigliamento dei personaggi alla mimica facciale, dal modo in cui sono seduti agli oggetti che sono sul tavolo - ha un preciso significato. Ed essendo stata girata in ordine cronologico, è stata per gli attori un'esperienza davvero simile al teatro.

Il creatore e regista Jim Field Smith ha aggiunto: "Siamo stati in grado di attrarre i talenti giusti non solo per la forza delle sceneggiature, ma perché opportunità come questa non si presentano molto spesso. Per un cineasta, un attore, è qualcosa di davvero intenso. Penso che sia per questo che agli attori è piaciuta l'esperienza di farlo, perché è la cosa più vicina a una pura esperienza di recitazione."

Gli appassionati monologhi di Hayley Atwell nel secondo episodio, per esempio, sono stati girati in tempo reale. "Nella sua performance è tutto reale. Non è prodotto, non è costruito col montaggio: è lei, ed è la cosa più vicina a un'esperienza teatrale."

Dai un'occhiata al trailer di Criminal, su Netflix dal 20 settembre.