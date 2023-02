Criminal: il fumetto capolavoro di Ed Brubaker diventa una serie tv per Prime Video!

E' un momento d'oro per la coppia Ed Brubaker e Sean Phillips: a pochi giorni dall'annuncio del film di Pulp, Deadline segnala ora l'adattamento di un'altra celebre opera del duo di fumettisti, vale a dire la serie di graphic novel neo noir hard boiled Criminal.

Come si legge sul magazine, Amazon sta attualmente "finalizzando gli accordi" per un adattamento per il piccolo schermo del fumetto poliziesco best-seller, che presumibilmente sarà trasmessa in streaming su Prime Video. Brubaker è incaricato per servire sia come produttore esecutivo che come showrunner di questa versione televisiva della sua opera a fumetti, e sebbene non ci siano ulteriori dettagli il progetto è descritto come un "universo interconnesso di storie di criminali basato sui fumetti pluripremiati di Brubaker".

Secondo le indiscrezioni una stanza degli scrittori è già stata "attivata e resa operativa", anche se Amazon ha rifiutato di commentare il rapporto di Deadline. Sempre per la piattaforma di streaming on demand, Brubaker aveva precedentemente co-creato la miniserie poliziesca Too Old to Die Young, diretta da Nicolas Winding Refn e uscita nel 2019.

Per chi non li conoscesse, i fumetti di Criminal sono ambientati in un unico universo narrativo e ogni storia segue protagonisti diversi (ma spesso collegati tra loro) alle prese con storie di droga, rapine, omicidi, tradimenti e indagini: pluripremiati dall'industria dei comics, da anni sono considerati unanimemente il meglio che i fumetti noir possono offrire.

Che cosa vi aspettate da questo adattamento tv? Ditecelo nei commenti!