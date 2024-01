Criminal, la graphic novel di Ed Brubanker diventa una serie Prime Video!

Criminal approda sul piccolo schermo: la serie di fumetti scritta da Ed Brubaker e illustrata da Sean Philips diventerà una serie tv per Amazon Prime Video: lo show esordirà esclusivamente sulla piattaforma Prime Video in più di 240 paesi in tutto il mondo.

Brubaker e Phillips saranno i produttori esecutivi di Criminal: Brubaker ne sarà anche lo showrunner affianco a Jordan Harper, autore di crime, che ha già lavorato in show come Hightown, Gotham (Fox) e The Mentalist (CBS). Nel 2018 Harper ha vinto il premio Edgard per la miglior opera prima con il suo libro "She Rides Shotgun". Gli altri produttori esecutivi della serie sono Sarah Carbiener e Phillip Barnett: la serie sarà prodotta da Amazon MGM Studios e Legendary Television. "Criminal è una graphic novel molto amata creata dal team più iconico della storia dei fumetti. So che i nostri clienti internazionali di Prime Video accoglieranno subito questa storia, e non vedo l'ora di lavorare con Ed, Jordan e il team per portarla sullo schermo" ha dichiarato in un comunicato stampa Nick Pepper, responsabile dei contenuti creativi per Amazon Studios. Non sarà la prima opera di Brubaker e Phillips a subire un'adattamento: anche Pulp diventerà un film per Legendary Pictures.

"Sean e io abbiamo costruito questo mondo nel nostro libro per più di un decennio e adesso il fatto ti poterlo portare in vita per Amazon è semplicemente incredibile. E avere Amazon che supporta il progetto nel modo in cui lo sta supportando, mostrando così tanta fiducia nella visione mia e di Jordan per lo show è ancora più incredibile" ha affermato Brubaker in un'altro comunicato stampa. La serie di fumetti è stato originariamente pubblicata da Marvel Comics' Icon prima di passare a Image Comis. Nonostante le storie di questo universo si concentrino su diversi personaggi, esistono tutte nello stesso mondo della fittizia Center City. Inizialmente, il fumetto segue Tommy Patterson, capo della banda di borseggiatori più nota della città e il suo partner Ivan. Quando Tommy viene arrestato e messo in carcere per omicidio, Ivan è costretto a prendere sotto la sua ala Leo, il figlio di Tommy.

Brukaber ha di recente mostrato solidarietà agli autori televisivi durante il periodo dello sciopero WGA, che lo coinvolgeva proprio in quanto coinvolto nella realizzazione della serie tratta dal suo fumetto: qui le dichiarazioni dell'autore di Criminal.