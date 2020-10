Criminal Mids: quali sono i migliori episodi su Reid?

Durante le 15 stagioni di Criminal Minds, i fan si sono appassionati del Dr. Reid Spencer. Inizialmente era un membro socialmente goffo e nevrotico del programma criminale procedurale. Tuttavia, tra tutti nello show, nessuno era un personaggio completo e complesso come Reid e ha rapidamente rubato i cuori dei fan.

Grazie alle sue stranezze, alle sue insicurezze e alla sua dura vita precedente all'ingresso alla squadra, è stato un membro perfetto della BAU tanto da essere messo in primo piano in più episodi rispetto agli altri membri. Ogni volta che arrivava un episodio incentrato su Reid, i fan sapevano di avere qualcosa di speciale. Ora che Criminal Minds è finito, vediamo insieme quali sono i migliori episodi in cui compare Reid:

Memoriam (stagione 4, episodio 7): Reid ha impiegato molto tempo per aprirsi ai suoi compagni di squadra alla BAU sulla sua vita personale e sui suoi problemi soprattutto su sua madre. Quest'ultima soffre di schizofrenia e Reid ha paura che possa sviluppare gli stessi sintomi a causa della genetica. Memoriam, uno degli episodi più strani di Criminal Minds, introduce il padre di Reid, William. Quando Reid inizia ad immaginare che suo padre abbia potuto uccidere qualcuno, scopre dei segreti su sua madre e sulla sua malattia. Il complesso di Dio (stagione 8, episodio 4): nella sesta stagione, Reid iniziò a soffrire di mal di testa e iniziò a sentirsi male. Iniziò persino ad avere allucinazioni e credeva che stesse iniziando a perdere la testa data la paura di vecchia data che la malattia mentale fosse ereditaria. Questo è durato a lungo, ovvero fino alla alla stagione 8 quando in questo episodio viene a sapere che potrebbe esserci un trattamento per aiutarlo. La donna che si offrì di aiutarlo era Maeve. Zugzwang (stagione 8, episodio 12): sembra che a Reid non sia permesso rimanere felice per molto tempo. Solo otto episodi dopo che Maeve aveva detto a Reid di amarlo, Diane Turner, interpretata da Michelle Trachtenberg, decide di ucciderla per gelosia e poi di suicidarsi. Questo evento ha totalmente distrutto Reid. Luce rossa (stagione 12, episodio 22): Reid è stato il centro dell'attenzione per gran parte della stagione dato che viene arrestato e finisce in prigione. Le accuse riguardavano il possesso di droga e lo spaccio, ed è finito dietro le sbarre dove la sua vita era in pericolo. In questo episodio si è scoperto che il vecchio nemico di Reid, Cat Adams, lo aveva incastrato. Ciò che rende questo uno dei migliori episodi di Criminal Minds è che Reid trasforma questo episodio in una continua battaglia di intelligenza. 300 (stagione 14, episodio 1): il finale della stagione 13 ha avuto un significativo cliffhanger in cui Reid viene costretto ad aiutare un agente all'interno dell'FBI a far uscire un leader di una setta dalla custodia, altrimenti avrebbero ucciso Penelope Garcia. Ciò ha portato alla premiere della stagione 14 di Criminal Minds, dove la setta rapisce sia Reid che Garcia, e si è scoperto che il leader e il culto erano un ramo di quello guidato da Benjamin Cyrus un decennio prima. Volevano vendicarsi contro Reid per averlo distrutto.

Vi lasciamo alle teorie più assurde sul finale di Criminal Minds. Ecco, inoltre, che fine ha fatto il cast di Criminal Minds.