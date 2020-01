Criminal Minds 15: Erica Messer svela le conseguenze del faccia a faccia tra Reid e JJ

Nella première dell'ultima stagione, la numero quindici, di Criminal Minds, JJ (AJ Cook) in lacrime ha chiarito un dettaglio emerso nel finale della quattordicesima stagione, in un intenso faccia a faccia con l'amico e collega di lunga data Spencer Reid (Matthew Gray Gubler). Una scena che è stata ora approfondita dalla showrunner, Erica Messer.

"Ero pronta a portare quel segreto nella tomba. Ma ora è uscito, e non posso mentirti e dirti che non te lo volevo dire. Ti amo. Sei stato il mio primo amore. E ti amerò sempre". Con quest'accorata dichiarazione, JJ svela a Reid i suoi reali sentimenti nei confronti del collega. Ma la donna ama anche il marito Will e lei e Reid saranno destinati a rimanere amici.

Erica Messer spiega:"Non ci sarà più nessuna spiegazione esplicita com'è avvenuto nella première ma ci saranno comunque degli aspetti conoscitivi e dei momenti simili sino alla fine".



Ora è il momento di Rachael Leigh Cook:"Il cuore di Reid è ancora con Maeve ma quando quell'amore gli è stato tolto abbiamo pensato che sarebbe stato bello ridare amore a quel personaggio". A quel punto entra in scena Maxine:"Arriverà nell'episodio in onda il 22 gennaio. Arriverà dopo la chiacchierata con sua madre e dopo il faccia a faccia a cuore aperto con JJ, oltre ad un dialogo con un terapista, nel tentativo di aprirsi alla ricerca di una relazione normale".

Criminal Minds è giunto all'ultima stagione che chiuderà i battenti su uno degli show crime più amati dal pubblico del piccolo schermo. Le prime dodici stagioni di Criminal Minds sono su Prime Video mentre la quindicesima stagione verrà trasmessa in Italia su Fox dal 31 gennaio.