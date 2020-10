Criminal Minds: 5 curiosità che non avete mai saputo sulla BAU

La serie drammatica Criminal Minds è andato in onda per ben 15 stagioni prima di giungere a conclusione quest'anno. Nonostante la natura violenta del contenuto, la serie è stata in grado di intrigare il pubblico con il suo dramma tagliente.

Gli spettatori sono stati sicuramente affascinati dai procedimenti usati della Behavioral Analysis Unit (BAU) un distaccamento dell'FBI che molti non sanno essere un'agenzia realmente esistente. Diamo un'occhiata alle 5 curiosità che forse non sapevate su questa unità investigativa dell'FBI:

Applicano la psicologia criminale: Criminal Minds offre al pubblico un intenso dramma sensazionalistico che tratta nel dettaglio ogni livello della depravazione umana. Ma quello che gli spettatori non sanno è che negli anni '70, quando fu fondata la BAU, la psicologia criminale o la negoziazione di ostaggi non erano realmente considerate applicabili per catturare i criminali sul campo. La serie Mindhunter ha portato questo alla ribalta, concentrandosi sulla BAU nelle sue fasi primordiali e sulla lotta per rendere la psicologia criminale e la valutazione dei modelli di comportamento una procedura accettabile per identificare e abbattere i criminali. Criminal Minds mostra una BAU completamente operativa a differenza di Mindhunter in cui erano soprattutto impegnati in ufficio. Alcuni agenti prendevano spunto da agenti reali: gli showrunner hanno affermato che i personaggi di Jason Gideon, un agente speciale senior, interpretato dall'attore Mandy Patinkin che ha lasciato lo spettacolo dopo la stagione 2, e quello di David Rossi, l'agente senior che ha sostituito Gideon, sono stati ispirati dall'agente speciale in pensione John E. Douglas. Douglas era un veterano dell'FBI, uno dei pionieri dell'arte e della scienza del profilamento criminale. Il suo libro sul vero crimine "Mindhunter: Inside the FBI's Elite Serial Crime Unit" pubblicato nel 1995, da allora ha respinto molte interpretazioni cinematografiche, l'ultima delle quali è stata proprio Mindhunter. La BAU ha diverse divisioni: a differenza dello spettacolo, in cui solo una squadra è responsabile della valutazione di tutti i tipi di crimini violenti che richiedono consultazione, l'organizzazione, nella vita reale, è suddivisa in divisioni che rispondono a tipi specifici di crimini. La BAU ha distaccamenti che si occupano di antiterrorismo e incendio doloso, così come altre che si occupano di sottrazione di minori, crimini contro gli adulti, corruzione. Negli anni la BAU ha esteso la sua esperienza anche a reati non violenti, crimini dei colletti bianchi e crimini informatici. Gli ufficiali della BAU non catturano i criminali: uno dei compiti della squadra investigativa di Criminal Minds, a parte la profilazione della mente di un criminale, è quello della ricerca degli indagati e della relativa cattura. Catturare un "soggetto ignoto" è sempre molto intrigante, quasi come arrivare alle conclusioni sulla sua psicologia distorta. Tuttavia, gli agenti della BAU non svolgono effettivamente ricerche sul campo, né sono coinvolti nella caccia fisica dei criminali. Il loro compito termina con la ricerca e l'analisi del comportamento di un particolare sospettato e la consegna delle informazioni alla task force competente. Non tutti possono prendere parte alla BAU: Criminal Minds ha mostrato come la BAU vada a caccia di geni per unirsi alla loro squadra, togliendoli dall'accademia dell'FBI o cercandoli per strada. Tuttavia, in realtà, entrare alla BAU è altamente competitivo e aperto solo agli agenti dell'FBI che hanno anni di esperienza e un'eccellente carriera.

Vi lasciamo alle teorie più assurde sul finale di Criminal Minds. Ecco, inoltre, che fine ha fatto il cast di Criminal Minds.