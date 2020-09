Criminal Minds: i 5 episodi che vanno assolutamente visti

Per 15 stagioni, Criminal Minds ha permesso di osservare alcuni dei casi di omicidi tra i più contorti e scioccanti mai visti in televisione. Lo spettacolo, tuttavia, non riguarda solo l'FBI che risolve i crimini, cattura i serial killer e salva vite.

Criminal Minds è uno spettacolo che tratta dettagliatamente la vita dei suoi personaggi e lo stress mentale che fare un lavoro come questo può dare ai protagonisti. Con ben 324 episodi all'attivo, vi cercheremo di descrivere i 5 migliori episodi che non potete assolutamente perdere:

Il re pescatore, seconda parte (episodio 1, stagione 2): il Re Pescatore ha mostrato un caso diviso in due parti: il finale della prima stagione e l'inizio della seconda stagione. L'episodio ha riguardato un uomo di nome Randall Garner che, dopo essere rimasto gravemente ustionato in un incendio che ha coinvolto quasi tutta la sua famiglia, è finito nello stesso manicomio che ospitava la madre di Reid, Diana. Nonostante la sua chiara malattia mentale, viene rilasciato e si interessa proprio su Reid e sui suoi partner nella BAU. Durante la prima stagione, insegue i membri della BAU e poi inizia a tormentarli. La storia finisce con un cliffangher indimenticabile. Il tassello mancante (episodio 14, stagione 3): è un episodio incentrato su David Rossi e lo segue mentre si propone di risolvere finalmente un caso che lo ha perseguitato per 20 anni. Qualcuno ha ucciso una coppia, lasciando i loro tre figli senza genitori, e l'omicidio è rimasto irrisolto per due decenni. Nel corso degli anni, Rossi ha continuato a controllare i bambini e si è assicurato che avessero tutto ciò di cui avevano bisogno. È stato il rammarico di questo caso irrisolto a riportare Rossi alla BAU per cominciare le ricerche. In questo episodio, la squadra viene chiamata per indagare su un caso simile e Rossi alla fine ottiene una pista per il suo vecchio caso. Poi apprende tristemente che i suoi anni di assistenza hanno continuamente ricordato ai bambini l'omicidio irrisolto dei loro genitori. In un momento davvero commovente, Rossi cattura finalmente l'assassino e lo fa sapere ai bambini in modo che possano finalmente vivere tranquillamente. Capolavoro della follia (episodio 8, stagione 4): Jason Alexander si è trasformato in uno dei cattivi più agghiaccianti e spregevoli nella storia di Criminal Minds. L'attore ha interpretato Henry Grace, un serial killer narcisista che credeva di essere nato per essere un maestro assassino. Ammette di aver ucciso sette donne scomparse che la BAU stava cacciando e che ce n'erano altre cinque, ma anche tre bambini, e tutti sarebbero morti se non li avessero trovati. Tra colpi di scena e intrighi, è una delle puntate più belle dell'intera serie. 100 (episodio 9, stagione 5): il cattivo più folle, pericoloso e odiato nella storia di Criminal Minds è semplicemente The Reaper ovvero George Foyet. Interpretato da C. Thomas Howell, aveva ucciso 20 persone ed è stato il soggetto ignoto del primo caso in cui Hotch ha lavorato come senior della BAU. 11 anni dopo, l'investigatore capo del caso chiama Hotch e dice che sta morendo e che crede che il Mietitore prima o poi possa ricominciare a uccidere. Aveva ragione. Durante la stagione 4 e 5, The Reaper ha reso la vita di Hotch un inferno. Tutto ha inizio ne "L'onnivoro" con uno dei casi più grandi e intriganti nella storia di Criminal Minds. Finisce con "100" e si traduce in uno dei momenti più orribili nella storia dello show quando la squadra deve rispondere per Hotch che aveva ucciso The Reaper dopo aver ammazzato la sua ex moglie Haley. 300 (episodio 1, stagione 14): dopo dieci anni da quando la BAU ferma un leader di una setta di nome Benjamin Cyrus, i suoi seguaci tornano per vendicarsi nell'episodio 300 di Criminal Minds. Ora hanno seguito un nuovo leader del culto di nome Benjamin David Merna che riprende la setta insieme ad una delle mogli di Cyrus. L'uomo era già conosciuto come The Strangler, un serial killer con 299 vittime all'attivo. In questo episodio, i credenti rapiscono Reid e Garcia e tutto questo peggiora quando si scopre che la setta ha anche membri all'interno dell'FBI. Il piano era che Reid fosse la trecentesima vittima, ma il numero più ridondante è proprio il 300. Questo episodio, infatti, richiama tutti e 299 gli episodi precedenti.

