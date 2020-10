Criminal Minds: i 5 migliori episodi basati su casi realmente accaduti

Quando si parla di Criminal Minds, è facile notare come vi siano tantissimi casi inquietanti, più che in quasi tutti gli altri programmi criminali procedurali presenti in televisione. Si tratta, infatti, di uno spettacolo televisivo che vede la squadra anticrimine affrontare soggetti ignoti che spesso lasciano gli spettatori scossi.

Ciò che è ancora più spaventoso dei soggetti ignoti di Criminal Minds è che molti sono basati su serial killer realmente esistenti. Queste sono sia copie dirette di veri assassini che episodi che utilizzano casi di vita reale come riferimento. Ecco quali sono, secondo noi, i migliori 5:

La famiglia Manson: nel sedicesimo episodio della prima stagione, la BAU si è diretta nel New Mexico per indagare su un gruppo di studenti universitari trovati morti e torturati e ha scoperto una setta che stava lavorando per porre le persone contro i nativi americani della zona. Questo culto è stato guidato da Jackson Cally, che voleva iniziare una vera e propria guerra razziale. Questo è stato uno dei migliori episodi di Criminal Minds ed era basato sulla famiglia di Charles Manson e in particolare sullo schema Helter Skelter, in cui il culto ha cercato di iniziare una guerra razziale alla fine degli anni '60. David Koresh: nella quarta stagione, Criminal Minds spinge la BAU ad affrontare un leader di culto chiamato Benjamin Cyrus, interpretato dal compianto Luke Perry. Un caso di ostaggi ha provocato il raid della polizia di stato facendo crollare tutto. Questo episodio era basato su David Koresh, i Branch Davidians e l'Assedio di Waco del 1993, dove l'FBI fu costretta all'uso delle armi e 86 persone morirono. Cyrus era così popolare che il personaggio fu un espediente per la trama in un episodio incentrato su Reid anni dopo. Richard Ramirez: il finale di stagione della quinta stagione di Criminal Minds ha visto la BAU chiamata a Los Angeles per affrontare un serial killer che perseguita le vittime durante i blackout. Il sospetto di questo contorto episodio di Criminal Minds era Billy Flynn, il principe delle tenebre e Tim Curry lo ha ritratto alla perfezione. L'episodio era basato su Richard Ramirez, noto anche come Night Stalker, un serial killer con 20 vittime totali vissuto negli anni '80. Charles Starkweather: nella sesta stagione abbiamo osservato una giovane coppia di serial killer che compie una serie di omicidi interstatali. Adrianne Palicki ha recitato in Criminal Minds nei panni di Sydney, una ragazza che si innamorata di un ragazzo di nome Ray e che arriva ad uccidere la sua ragazza prima di mettersi in viaggio con lui. Questi soggetti ignoti in Criminal Minds erano basati sui serial killer della vita reale Charles Starkweather e Caril Ann Fugate. Nella vita reale, Starkweather è stato l'aggressore all'inizio, ha ucciso la famiglia di Caril e i due hanno fatto una serie di omicidi, con un totale di 11 vittime. BTK: è comparso in un episodio della prima stagione e su è presentato alla BAU come il Keystone Killer, un serial killer di Filadelfia che è stato fuori combattimento per 18 anni e poi si è presentato per tormentare l'agente in pensione dell'FBI che ha lavorato al suo caso. Mentre alcuni lo hanno paragonato allo Zodiac Killer, il confronto più appropriato è con il BTK Killer, Dennis Rader, che uccise anche lui negli anni '80 e poi tornò in attività anni dopo.

