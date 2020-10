Criminal Minds: i 5 momenti più eroici della serie

Di fronte agli ignoti che rapiscono, torturano e tormentano, gli analisti comportamentali intervengono settimana dopo settimana mettendosi in pericolo, ma affrontando l'orrore per salvare la situazione. Sono perfetti? No, ma ecco i migliori 5 personaggi più coraggiosi della serie.

Morgan in Pianeta vuoto (episodio 8 della seconda stagione): se non aveste mai visto Criminal Minds prima e vi imbatteste in questa scena, vi catturerebbe immediatamente. Non avete bisogno di sapere nient'altro sull'episodio o anche sulla serie per vedere il coraggio, l'integrità e l'umanità che possiede Morgan. La dottoressa Brasier è appena salita in macchina quando viene fermata dall'FBI - c'è una bomba sotto il suo sedile. Scendere dall'auto o spegnere il motore la farà scattare, quindi la sua unica speranza di sopravvivenza è sedersi lì e aspettare che gli artificieri la rimuovano in sicurezza, il che richiederà del tempo. È terrorizzata e piange silenziosamente. Quando sente Hotch ordinare a Morgan di allontanarsi dall'auto, il dottor Braiser gli dice di ascoltare Hotch, ma lui non lo farà. Sta al suo fianco, le tiene la mano, mentre la guarda dritto negli occhi con forza e coraggio, dicendole che sono insieme e non si deve preoccupare. È un momento bellissimo e coraggioso che tira fuori il meglio di Criminal Minds e di tutti i suoi personaggi: faranno di tutto per proteggere gli innocenti, qualunque sia il rischio per loro stessi. Prentiss in Colpisci e fuggi (episodi 224 e 24 della settima stagione): il grande momento è quando Will, che è il fidanzato di JJ e il padre di suo figlio, viene preso in ostaggio e lasciato incatenato con una bomba. JJ ha appena finito di prendere a calci la donna che ha preso il figlio Henry, ma non sa che Will è ancora in pericolo, o che uno dei suoi migliori amici sta per rischiare la vita per salvarlo. Prentiss trova Will e si rifiuta di lasciarlo, non importa quanto la implori. Inizia a fare ipotesi plausibili sul codice a quattro cifre che fermerà il conto alla rovescia della bomba. Con meno di un minuto alla fine, fa l'ipotesi giusta e il timer si ferma, ma nel momento in cui lo fa, un altro timer si apre con solo trenta secondi su di esso e quattro fili che lo collegano. Prentiss deve decidere quale filo tagliare. Lo fa letteralmente con un secondo libero. Per tutto il tempo che è con Will, non vacilla per un momento, e nemmeno per un millisecondo prende in considerazione qualsiasi altra linea di condotta. È un episodio agrodolce sui legami familiari, mentre JJ combatte per la sua anima gemella e suo figlio. Alla fine, Rossi organizza un matrimonio a sorpresa con JJ e Will e Prentiss lascia la BAU. Reid in L'uomo nel mirino (episodio 6 della prima stagione): all'inizio di questo episodio, Hotch sta aiutando Reid a esercitarsi nel tiro, perché continua a fallire il suo test di qualificazione per le armi da fuoco. Reid è ancora l'unico membro disarmato della squadra, non è confortato quando Hotch gli ricorda la filosofia di Gideon secondo cui non devi portare una pistola per uccidere qualcuno. "Eppure ne porti due", dice a Hotch. In Texas, la squadra sta rintracciando un cecchino. Una volta che si rendono conto che il loro assassino lavora presso l'ospedale locale, si dirigono verso di lui e Hotch lo descrive a un membro del personale tormentato. "Ha trent'anni. È vanitoso, scortese, arrogante. Si allena. Si presenta al lavoro fino a tardi. Incolpa gli altri per i suoi errori, non si assume la responsabilità del suo comportamento. Tutti i suoi colleghi lo detestano." È uno di quei classici momenti di riconoscimento di Criminal Minds. Dowd prende rapidamente gli ostaggi, inclusi Reid e Hotch, che disarma. Con la squadra SWAT che si prepara a fare irruzione, Hotch finge di identificarsi con Dowd e si sfoga su quanto sia inutile Reid. Quest'ultimo capisce e mentre viene preso ripetutamente a calci nello stomaco, afferra la pistola dalla subdola fondina segreta alla caviglia di Hotch (la sua seconda pistola) e spara a Dowd proprio in mezzo agli occhi. Nancy Riverton in Anime malvagie (episodio 5 della sesta stagione): ogni tanto, una vittima di Criminal Minds trova un modo per ottenere un certo controllo sulla propria situazione. In questo episodio Mare Winningham interpreta Nancy Riverton, un'infermiera con due bambini e un cuore d'oro. Prende Jeremy, che pensa sia un adolescente perduto. Sfortunatamente per lei, si rivela uno psicopatico, odiato da sua madre ancor prima di nascere quando ha saputo che aveva divorato il proprio gemello nel grembo materno, e ora estremamente pericoloso a soli 13 anni. Jeremy sveglia i bambini di Nancy nel cuore della notte e li lega, sperando di spaventarla per un po' prima di ucciderli tutti, ma lei lo sorprende. Quando la BAU libera i bambini poche ore dopo, riferiscono che la loro mamma è partita con Jeremy. Nancy e Jeremy sono in macchina, il ragazzo ha in mano un coltello, ci sta giocando, e lei sta facendo del suo meglio per tranquillizzarlo. Si è offerta di accompagnarlo ovunque debba andare, e quando viene accoltellata lei sopravvive e così riesce a salvare i suoi figli. Hotch in Il re pescatore, seconda parte (episodio 1 della seconda stagione): questa scena è potente e, anche se non si tratta di salvare vite o prevenire la tragedia, è comunque un momento da eroe. Ogni membro della squadra è stato inseguito, minacciato e reso vulnerabile, ma niente di più di Greenaway, che viene colpito dall'Unsub e sanguinante si mette a scrivere la parola "regole" sul muro con il suo sangue. Dopo che l'assassino è stato catturato e Elle si sta riprendendo in ospedale, Hotch si reca a casa sua, da solo. È fisico, scrupoloso, emotivo e potente e deve pulire tutto prima che Greenaway torni a casa. Alla fine il risultato sarà soddisfacente.

