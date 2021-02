Criminal Minds: ad un anno dal finale, annunciato il revival del leggendario crime tv!

Un anno fa la CBS mandava in onda il finale di Criminal Minds, intitolato 'And in the end', puntata risolutiva della leggendaria serie tv crime andata in onda per oltre 15 anni.

Quel finale, però, a quanto pare non sarà definitivo: la piattaforma di streaming di ViacomCBS Paramount+ ha infatti annunciato il revival di Criminal Minds. La notizia è stata pubblicata sul portale TVLine, che però ha specificato che al momento non ci sono dettagli relativi al cast.

L'annuncio del revival dello storico police procedural arriva a poche ore dalla morte di Harry Bring, produttore di X-Files che ha lavorato a Criminal Minds negli ultimi dieci anni. "Oggi abbiamo perso una leggenda a 77 anni", ha detto in un comunicato il figlio di Bring, Brad. "Harry Bring ha avuto una vita piena di risate e duro lavoro, dedizione alla famiglia e agli amici e all'amore che aveva per Rhonda Leeds-Bring. Ha combattuto il cancro per anni e gli ha fatto il culo. Questo gli ha permesso di godersi gli USC, gli SF Giants, i Rams e i suoi nipoti ancora un po'."

In Criminal Minds, una squadra d'élite di profiler dell'FBI analizza le menti criminali più contorte degli Stati Uniti, anticipando le prossime mosse dei serial killer prima che possano colpire di nuovo. Ogni membro del team porta la propria esperienza per individuare le motivazioni dei predatori e identificare i loro trigger emotivi e psicologici per fermarli.

Per altre letture: