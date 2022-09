Criminal Minds, annunciato il titolo del revival: ecco le prime foto!

Paramount+ sta per proporre ai propri abbonati il revival di una serie crime più amate degli ultimi decenni, Criminal Minds, che torna con nuovi episodi, new entry e volti storici del cast originale. Online nel frattempo sono state pubblicate le prime immagini che mostrano i protagonisti impegnati in scene d'azione.

Il titolo del revival di Criminal Minds confermato a luglio è Criminal Minds: Evolution e sbarcherà a fine autunno sulla piattaforma streaming. Tra le novità delle ultime ore anche l'ufficialità dell'ingresso nel cast della star di Friday Night Lights, Zach Gilford.



L'attore interpreterà Elias Voit, un analista operativo per una società di global cyber-security che nasconde un lato oscuro e un'ossessione per la morte. Il ruolo di Gilford sarà ricorrente all'interno dell'arco narrativo della stagione.



Del cast originale della serie torneranno Joe Mantegna, A.J. Cook, Kirsten Vangness, Aisha Tyler, Adam Rodríguez e Paget Brewster. Molto probabilmente mancheranno Matthew Gray Gubler e Daniel Henney.

Criminal Minds: Evolution segue le indagini dell'unità di analisi comportamentale dell'FBI, alle prese con un SI (Soggetto Ignoto) che ha sfruttato la pandemia per costruire una rete di altri serial killer. Il team dovrà dar loro la caccia, un omicidio alla volta. La serie originale è andata in onda per ben quindici anni, dal 2005 fino al 2020.



Da ieri è disponibile Paramount+ anche in Italia; scoprite costi, catalogo e come accedere.