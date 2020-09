Criminal Minds: com'è cambiato il cast della serie negli anni

Criminal Minds, il criminal drama prodotto CBS tra più popolari dell'ultimo decennio, ha trovato la sua conclusione con la quindicesima stagione, rimanendo indelebile nelle menti dei fan. Circolano ancora, a diversi mesi dalla fine della serie, diverse teorie sul finale di Criminal Minds e su quello che sarebbe potuto essere.

Oggi invece, cercheremo di fare ordine ricordando quanti membri della BAU, l'unità di analisi comportamentale, hanno fatto parte della squadra di Quantico, dai più amati a coloro che sono rimasti solo per pochi episodi.

La prima squadra era composta da Jason Gideon (interpretato da Mandy Patikin), della quale era supervisore e capo, insieme ad Aaron Hotchner (Thomas Gibson), Elle Greenaway (Lola Glaudini), Derek Morgan (Shemar Moore), Jennifer Jereau (A.J. Cook), il giovane e geniale dottor Spencer Reid (Matthew Gray Gubler), e la frizzante informatica Penelope Garcia (Kristen Vangsness). Molti fan pensano che Gideon sia stato il miglior capo della BAU, noto per la sua grande intelligenza e il talento da profiler, oltre ad essere in grado di provare molta empatia per i suoi colleghi, ma a volte anche nei confronti dei criminali che era in grado di fermare. A seguito di un crollo emotivo dovuto a un caso particolarmente intenso, nel quale aveva perso la vita anche la sua compagna Sarah, Gideon deciderà di appendere il distintivo al chiodo, e lasciare la squadra. La sua sfortuna continuerà, perché scopriamo, nella stagione 10, che il personaggio è stato ucciso (off-screen), mentre stava indagando a un caso in solitaria.

Da quel momento, e per le successive dieci stagioni, la squadra sarà affidata all'amatissimo Hotch, apparentemente più duro di Gideon, ma che con il tempo saprà connettersi emotivamente con il resto della squadra. Anche Hotchner sarà costretto al ritiro a seguito di un caso molto pericoloso, nel quale il temibile Graffio (Bodhi Elfman) aveva deciso di prendere di mira il figlio di Aaron, Jack, rimasto già orfano di madre. Anche dopo la morte di Graffio, Hotch deciderà di dedicarsi a tempo pieno alla "professione" di padre. L'ultima caposquadra della serie è stata Emily Prentiss (Paget Brewster), già entrata all'interno della BAU nel corso della seconda stagione e che (a parte le stagioni 7-8) rimarrà sempre al fianco dei suoi compagni.

Richiamato dalla pensione dopo la dipartita di Gideon, David Rossi (interpretato da Joe Mantegna), diventa da subito una delle risorse fondamentali della squadra, prendendo il ruolo di agente supervisore. Inizialmente poco interessato al lavoro di squadra, Rossi con il tempo si guadagnerà la fiducia di tutta la BAU e sarà, oltre che un brillante agente, un perfetto consulente per i problemi privati dei suoi colleghi, specialmente dell'informatica Penelope Garcia.

La dottoressa Tara Lewis (Aisha Tyler) fa la sua prima comparsa nella stagione undici, e rimarrà con la squadra fino alla fine della serie. Tara ha dei problemi all'inizio della sua avventura della BAU, da psicologa mai veramente sul campo prima della chiamata di Hotchner. Dopo aver superato i dubbi iniziali, anche Tara si troverà perfettamente amalgamata al gruppo. Con lei, altri due subentranti "tardivi" sono l'ex agente della task force Luke Alvez (Adam Rodriguez) e Matt Simmons (Daniel Henney), chiamati a sostituire l'ex uomo d'azione Derek Morgan, ritiratosi alla fine della stagione undici.

Altri nomi hanno popolato la squadra, nel corso del tempo: tra la "sostitute" di JJ Ashley Seaver (Rachel Nichols) e Alex Blake (Jeanne Tripplehorn), che rimarranno solo durante l'assenza dell'agente Jereau dal servizio, e addirittura Kate Callahan, interpretata nientemeno che da Jennifer Love Hewitt, all'interno della BAU solamente per la decima stagione. In ultimo, vale la pena ricordare anche il destino del povero agente Stephen Walker (Damon Gupton), chiamato in servizio da Prentiss per le sue abilità, che morirà a seguito di un agguato di Graffio alla fine della dodicesima stagione, ma che verrà ricordato da tutti per il suo coraggio.

Vogliamo concludere con una piccola curiosità: Spencer Reid è stato l'unico agente a rimanere nella BAU per tutte e quindici le stagioni di Criminal Minds.

E voi, ve li ricordavate tutti gli agenti che hanno fatto parte della BAU? Per chi si fosse perso alcune stagioni o puntate, ricordiamo che Criminal Minds è disponibile in streaming sul servizio Amazon Prime Video.