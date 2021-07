Criminal Minds, cosa fa adesso il cast della serie TV dopo il finale?

È passato poco più di un anno dalla fine del popolare dramma criminale procedurale Criminal Minds. Come la maggior parte dei procedurali, lo spettacolo ha avuto una lunga serie di 15 stagioni, che si è conclusa nel 2020.

A quanto pare è in produzione un revival dello spettacolo che andrà in streaming su Paramount+, ma non è ancora chiaro se il cast principale tornerà. Quindi, che fine ha fatto? Scopriamolo insieme.

Matthew Gray Gubler

Gubler ha trascorso ben 15 anni interpretando l'agente speciale supervisore della BAU, il dottor Spencer Reid. Con un totale di 324 episodi al suo attivo, Gubler ha il maggior numero di apparizioni tra tutti i membri del cast. Il suo progetto più recente al di fuori della serie è stato il dramma psicologico americano del 2020, Horse Girl. In esso, interpreta Darren, il fidanzato di una ragazza che inizia a sperimentare strani fenomeni dopo che sua madre muore suicida. Gubler ha anche un ruolo secondario nella serie di Hulu Dollface come un uomo misterioso di cui uno dei personaggi principali si innamora.

Aisha Tyler

Tyler è apparsa inizialmente come guest star, sostituendo A.J. Cook e Jennifer Love Hewitt mentre erano in congedo di maternità. Doveva apparire solo in sette episodi della serie, ma gli showrunner l'hanno amata così tanto che l'hanno promossa nel cast principale. Da allora l'attrice ha interpretato la psicologa forense, la dottoressa Tara Lewis. Tyler ha recentemente doppiato il personaggio di Millie Tuskmon nella serie animata Disney+, Monsters & Co. La serie - Lavori in corso!. La serie è uno spin-off dei famosi film Monsters, Inc.

Joe Mantegna

Mantegna è stato nello show dalla terza stagione, interpretando l'agente senior dell'unità David Rossi. L'attore continua a fornire i suoi servizi per I Simpson, dove dà voce al mafioso, Tony Ciccione. Anche se non ci sono ruoli imminenti per Mantegna, il suo curriculum è molto impressionante e ha tre nomination agli Emmy. È anche apparso in oltre 300 film e programmi TV dal suo debutto come attore nel 1976.

Paget Brewster

Il personaggio di Brewster, Emily Prentiss, entra a far parte della squadra dopo la partenza di Elle Greenaway. Dal 2019 ha doppiato la sorella gemella di Paperino, Della, in DuckTales. Il ruolo le è persino valso una nomination al Daytime Emmy come "Miglior attore in un programma di animazione". È anche destinata a doppiare il personaggio principale Judy Ken Sebben aka Birdgirl nello spettacolo animato Birdgirl.

A.J. Cook

Essendo presente sin dall'inizio, A.J. Cook ha visto diversi attori andare e venire mentre continuava a interpretare l'agente speciale Jennifer "JJ" Jareau. Dal 2010, ha partecipato solo ad altri quattro progetti al di fuori della serie. Il suo progetto più recente è stato il film indipendente del 2019, Back Fork. In esso, fa squadra con Josh Stewart, che in realtà interpreta il marito del suo personaggio in Criminal Minds.

Kirsten Vangsness

Vangsness è l'unico membro del cast ad apparire nello spettacolo principale e nei suoi due spin-off. Per anni ha interpretato l'analista tecnico Penelope Garcia. Oltre a recitare, Vangsness è stata anche una scrittrice nello show. L'attrice al momento non ha progetti imminenti. Il suo progetto più recente al di fuori dello spettacolo è stato il film horror del 2017, Dave Made a Maze.

Adam Rodriguez

Rodriguez è stato chiamato per sostituire Shemar Moore dopo che l'attore se n'è andato nel 2016. Quindi è apparso costantemente nello show come Luke Alvez, un agente della task force dell'FBI che si trasferisce alla BAU. È uno dei principali membri del cast della serie spin-off di Penny Dreadful, Penny Dreadful: City of Angels, che ha debuttato nel 2020. In essa interpreta un leader sindacale di nome Raul. È anche apparso come personaggio di supporto nella sitcom One Day At A Time.

Daniel Henney

Matt Simmons, veterano statunitense, padre di famiglia e attuale agente delle operazioni speciali, è il personaggio che Daniel Henney ha interpretato magistralmente nelle ultime stagioni. Il personaggio è apparso per la prima volta nello spin-off Criminal Minds: Beyond Borders. Henney reciterà nella prossima serie fantasy di Prime Video, The Wheel of Time. Sarà anche nel prossimo film d'azione coreano, Confidential Assignment 2: International.

Shemar Moore

Moore è ancora visto come uno dei volti principali di Criminal Minds, anche se ha salutato la serie prima della sua conclusione. Moore ha interpretato l'agente della BAU Derek Morgan, che alla fine si è dimesso per stare con la sua famiglia. L'attore ha ottenuto un altro ruolo principale in un altro dramma procedurale e attualmente interpreta il sergente Daniel "Hondo" Harrelson in S.W.A.T.

Thomas Gibson

Le apparizioni di Gibson si estendono per tutte le prime 12 stagioni dello show. La sua partenza è legata a un alterco con un assistente alla regia. Dopo la partenza, la trama data al suo personaggio Aaron "Hotch" Hotchner lo ha coinvolto nella protezione dei testimoni per garantire la sicurezza di suo figlio. Sfortunatamente per Gibson, l'incidente con la troupe sembra aver messo in pausa la sua carriera poiché non è apparso in nessun altro spettacolo o film.

