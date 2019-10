Criminal Minds: disponibili su Amazon Prime Video le prime 12 stagioni

Dopo la conclusione di Criminal Minds, molti fan erano rimasti delusi di non poter vedere alcune delle loro puntate preferite della longeva serie, per loro fortuna le prime dodici stagioni sono presenti nel catalogo del servizio streaming di Amazon Prime Video.

La famosa serie procedurale poliziesca, ideata da Jeff Davis, è andata in onda per la prima volta nel 2006, nel corso degli anni è riuscita a mantenersi sempre su buoni livelli di pubblico, cambiando spesso interpreti principali. La serie è giunta ormai alla sua quindicesima stagione, che sarà composta da 10 puntate e chiuderà definitivamente la storia presentata nella serie. Il suo successo ha portato alla creazione di due show spin-off, intitolati rispettivamente "Criminal Minds: Suspected Behavior" e "Criminal Minds: Beyond Borders", cancellate però dopo breve tempo.

Protagonista della serie è l'unità di analisi comportamentale dell'FBI, che ha l'incarico di creare un profilo psicologico dei criminali più efferati presenti negli Stati Uniti. Nel corso degli anni riusciranno a creare un database indispensabile per gli agenti che avranno il compito di catturare i serial killer.

Non è ancora chiaro se le restanti stagioni verranno aggiunte dopo la fine dello show, a tal proposito è stato appena rivelato il titolo dell'episodio conclusivo di Criminal Minds.

