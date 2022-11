Criminal Minds Evolution: ecco il trailer dell'atteso revival della serie!

Paramount ha diffuso in streaming il trailer ufficiale di Criminal Minds: Evolution, revival della longeva serie crime americana che farà il suo debutto sulla piattaforma digitale Paramount Plus alla fine di novembre e poi successivamente sarà in programmazione al ritmo di un episodio alla settimana. Scoprire il trailer subito dopo il salto.

Dopo le prime immagini del revival, arriva il trailer di Criminal Minds: Evolution, che annuncia fin da subito: "Non è finita, è appena cominciata". Come nota Tara Lewis (Aisha Tyler), in un container vengono trovati 16 cadaveri, le cui vittime risalgono al periodo compreso tra il 2005 e il 2020 (ovvero gli anni in cui Criminal Minds è andato originariamente in onda sulla CBS). Hanno per le mani un serial killer che ha raccolto dei seguaci e li sta scatenando.

Criminal Minds: Evolution debutterà con i primi due episodi nel Giorno del Ringraziamento americano, giovedì 24 novembre, su Paramount+. La sera stessa, la CBS trasmetterà uno speciale del primo episodio. Gli episodi verranno poi trasmessi settimanalmente sul servizio di streaming, con il finale di metà stagione fissato per il 15 dicembre. La stagione tornerà poi il 12 gennaio fino al gran finale atteso per il 9 febbraio 2023.

In Criminal Minds: Evolution, i protagonisti affronteranno la loro più grande minaccia a causa di un oscuro personaggio che ha costruito una rete di altri serial killer durante la pandemia. Mentre il mondo si prepara a tornare alla normalità, la rete diventerà operativa e la squadra sarà chiamata a dare la caccia a questi killer, un omicidio alla volta.

La serie è prodotta da ABC Signature e CBS Studios. Erica Messer è showrunner, produttrice esecutiva e scrittrice. Breen Frazier e Chris Barbour sono anche scrittori e produttori esecutivi, Glenn Kershaw dirige e produce esecutivamente. Mark Gordon è anche produttore esecutivo.

Del cast originale della serie torneranno Joe Mantegna, A.J. Cook, Kirsten Vangness, Aisha Tyler, Adam Rodríguez e Paget Brewster.

Paramount+ è disponibile anche in Italia: scoprite costi, catalogo e come accedere.