Criminal Minds sta per finire: ecco cosa ne pensa l'attore che interpreta Spencer Reid

Era già stato annunciato che Criminal Minds sarebbe terminato con la stagione 15, ma ora che siamo arrivati al dunque è impossibile non provare un po' di tristezza per la fine di un'era. A parlare delle puntate finali è lo stesso Matthew Gray Gubler, interprete del dottor Reid nella serie.

"È davvero surreale, non riesco a spiegarlo. Con la fine della serie sono circondato da amici che mi inviano immagini buffe di quando abbiamo iniziato. Sono il tipo di persona che, per meglio dire, ama così tanto ciò che fa da dimenticarsi di celebrare la fine di un progetto." ha dichiarato durante un'intervista con TV Line. "Ora che la serie è finita posso riguardarla e godermela, vedendola un po' da un'altra prospettiva. È divertente vedere i vecchi episodi perché sembra davvero che li abbiamo girati la scorsa settimana, ma poi mi accorgo di quanto eravamo diversi... e di come fossero incredibilmente ridicoli i miei capelli".

In effetti il dottor Reid ha avuto un'infinità di tagli di capelli più o meno discutibili, e lo stesso attore ci scherza sopra, ammettendo che con la fine di Criminal Minds potremo dire addio anche ai più ridicoli tagli di capelli della storia della tv. Gubler si è poi focalizzato sul descrivere quanto sia stato emozionante girare le ultime scene: "Sono riuscito ad essere nell'ultima scena girata dell'intera serie, il ché ha rappresentato la fine di un percorso dato che quando abbiamo girato il pilota, ricordo di essere stato presente durante la prima scena in assoluto della serie. [...] Arrivavo dalla scuola di recitazione quando sono stato scritturato per il pilota, quindi provavo ad impressionare la troupe per dimostrare loro che sapevo come funziona una telecamere. Se la serie fosse finita in sei anni, sarebbe stato un finale emozionante, ma poiché è stata una bellissima presenza nella nostra vita per 15 anni, non è stato un momento triste.

Tutto il cast ha reagito bene alla fine delle riprese e sono andati tutti a celebrare la serie ad una festa organizzata per l'occasione. L'attore ha poi dichiarato che quello di Criminal Minds è stato il ruolo della sua vita, e anche se ha potuto partecipare ad altre produzioni grazie al fatto che il suo screen time si è ridotto quando il personaggio di Reid è stato messo in prigione, ha voluto comunque tornare nella serie in maniera fissa per onorare i fan: "So che tutto ha una fine e non sono assolutamente triste per la chiusura della serie, perché sento che abbiamo fatto qualcosa di bello, e credo che ci siano i presupposti per una rinascita della serie in futuro. Mi piace sempre quando ad un concerto la band lascia il palco in modo da dover tornare per il bis. È così che deve andare"

Mai dire mai, quindi, ma per il momento cala il sipario sul palco di Criminal Minds. Gruber ha concluso ammettendo che gli mancheranno soprattutto i colleghi, e quel jet che portava il team di criminologi in giro per l'America a risolvere omicidi, una seconda casa per lui. Le due puntate finali, che andranno in onda il 13 marzo 2020 su Fox Crime, saranno anche un tributo al passato della serie e prevedono il ritorno di diversi personaggi illustri. Ovviamente giungerà a conclusione anche il caso principale incentrato su Everett Lynch, killer noto come il Camaleonte, nemesi dell'agente Rossi.

Criminal Minds è sempre stata una serie molto professionale, capace di raccontare in modo coinvolgente e asciutto le indagini del team dell'FBI. La sua natura procedurale ha fatto sì che ciascun personaggio riuscisse a dare il meglio di sé all'interno dei casi descritti in ogni puntata, attraverso una narrazione sempre attenta ai dettagli psicologici e comportamentali , propri sia degli spaventosi serial killer, sia dei personaggi principali. Con la consapevolezza che tutto ha una fine, ci apprestiamo a salutare anche questa interessante serie americana.

