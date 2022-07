Criminal Minds, via libera al revival: Paramount+ ufficializza la produzione della serie

Paramount+ ha dato il via libera ufficiale ad un revival del procedurale CBS, Criminal Minds. Secondo quanto riportano i media americani, il servizio di streaming ha ordinato una nuova stagione dello show. La notizia non è un fulmine a ciel sereno, visto che da mesi si vociferava di tale ipotesi e ora è arrivata la conferma.

Originariamente annunciata nel febbraio 2021, la serie è stata al centro di varie trattative per la definizione del cast e della troupe, rischiando di essere accantonato.

Divergenze che oggi sembrano appianate. Già nell'estate 2021 Paget Brewster aggiornò i fan sul revival di Criminal Minds.



Secondo The Hollywood Reporter, la showrunner Erica Messer, autrice di 42 episodi della serie originale, tornerà a lavorare allo show insieme a buona parte dello storico cast che ha caratterizzato la serie nel corso degli anni.

Tra i ritorni quelli di Joe Mantegna, Kirsten Vangness, Adam Rodríguez, A.J. Cook, Aisha Tyler e Paget Brewster.



Al momento qualche dubbio rimane sulle presenze di Daniel Henney, che si unì al cast in una fase avanzata della serie dopo aver debuttato nello spin-off Criminal Minds: Beyond Borders, e Matthew Gray Gubler, l'unico membro del cast principale a comparire in tutte le 15 stagioni dello show originale.



L'ultimo episodio fu mandato in onda nel febbraio 2020. Lo scorso inverno Paramount+ annunciò l'idea del revival di Criminal Minds e ora la conferma è ufficiale.