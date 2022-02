Criminal Minds, Paramount+ conferma la lavorazione del revival

Non era passato nemmeno un anno dalla conclusione della serie nel 2020, quando trapelò la notizia del progetto di un revival di Criminal Minds. Dopo la conferma della produzione le notizie sul progetto sono state davvero minime, tant'è che molti hanno pensato che fosse tutto finito nel dimenticatoio e non se facesse più nulla.

Paramount+ ha spiazzato tutti e ha confermato la lavorazione del revival. Ecco le parole di Tanya Gills, chief programming officer di Paramount+:"Siamo ancora molto attivi nello sviluppo di Criminal Minds. Avremo molto altro da condividere presto riguardo questa faccenda ma il progetto è vivo e vegeto".



Lo scorso anno la star Paget Brewster sul revival di Criminal Minds si espresse con pessimismo, rivolgendosi comunque ai fan dicendo che li avrebbe aggiornati nel caso ci fossero state delle novità.

Non è ancora chiaro il motivo per cui sia stato progettato un revival di Criminal Minds soltanto un anno dopo la conclusione della longeva serie, durata ben 15 stagioni.



In Criminal Minds un team d'élite di profiler dell'FBI analizza le menti criminali più contorte degli USA per cercare di anticipare le loro mosse ed evitare che commettano proseguano nella loro attività criminale. Ogni membro del team porta in dota la propria esperienza e le proprie diverse qualità per cercare di comprendere le motivazioni e i fattori scatenanti con l'obiettivo di fermarli.

Nel cast dello show Matthew Gray Gubler, Shemar Moore, Kirsten Vangness, A.J. Cook, Paget Brewster, Aisha Tyler, Adam Rodriguez, Thomas Gibson e Joe Mantegna.

Le puntate sono ora anche in streaming: Criminal Minds è disponibile su Prime Video, con tutte le 15 stagioni.