Criminal Minds e i suoi pazzi criminali: chi sono i 5 più memorabili?

Criminal Minds è terminata dopo 15 stagioni e più di 300 episodi. Nel corso degli anni ci sono state alcune morti davvero orribili con serial killer che a volte seguivano delle prassi abbastanza canoniche e altre volte mostravano tutta la loro malignità.

Nonostante sia una cosa alquanto macabra, Criminal Minds senza assassini non avrebbe avuto il successo che ha riscosso in questi anni. Allora cerchiamo di scoprire chi sono i migliori 5 criminali presenti in questa serie:

The Reaper (C. Thomas Howell): The Reaper non era molto creativo nei suoi omicidi, preferendo un colpo di pistola facile e veloce, ma ha causato dei problemi psicologici non indifferenti a tutta la BAU, soprattutto ad Hotch (Thomas Gibson). Non solo è sfuggito alla cattura per diversi episodi, ma il suo compito finale è stato dare la caccia alla famiglia di Hotch e uccidere sua moglie (Meredith Monroe). L'immagine di Hotch che sente sua moglie che viene assassinata al telefono mentre siede impotente nella sua macchina è impressa nei nostri ricordi per sempre. Scratch (Bodhi Elfman): quando si tratta di guerra psicologica, ce ne sono pochi che possono competere con Peter Lewis, alias Mr. Scratch. Quest'ultimo ha orchestrato l'incarcerazione di Reid per omicidio dopo aver ucciso Stephen Walker (Damon Gupton). Non era un killer stravagante, ma ha causato molti profondi danni personali alla squadra e quindi si distingue come uno dei loro avversari più memorabili. Lucas Turner (Paul Rae): quando si parla di modi orribili per sbarazzarsi dei corpi delle vittime, Lucas Turner prende sicuramente la coppa. L'apparentemente mite allevatore di maiali dell'Ontario ha rapito e torturato le sue vittime fino alla loro morte. Poi smembrò i loro corpi e li diede da mangiare ai suoi maiali in modo che tutto ciò che restava di loro fosse un mucchio di scarpe. Erano così tante che è impossibile dire quante persone fossero state uccise negli anni. Floyd Feylinn Ferell (Jamie Kennedy): e se tutta la carne che mangiate nelle paninerie fosse carne umana? Se mai aveste pensato ad una cosa del genere, probabilmente è a causa di Floyd Feylinn Ferell, il cannibale più terrificante esistente nell'universo di Criminal Minds. Ha dato la caccia alle sue vittime, le ha trasformate in carne da barbecue e poi le ha date da mangiare ai volontari che cercavano le ragazze scomparse. Adam Rain (Brad Dourif): belle le marionette, vero? In realtà no quando queste sono in realtà esseri umani che vengono appesi per eseguire spettacoli per un pubblico inconsapevole. Sì, Adam Rain ha preso le sue vittime e le ha trasformate in marionette per esibirsi in spettacoli destinati al grande pubblico. La pazzia vera!

Vi lasciamo alle teorie più assurde sul finale di Criminal Minds. Ecco, inoltre, che fine ha fatto il cast di Criminal Minds.