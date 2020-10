Criminal Minds: ecco perché Elle Greenaway lasciò la serie

Nel corso delle sue 15 stagioni, ci sono stati fin troppi personaggi in Criminal Minds per essere ricordati tutti. Tra questi abbiamo visto anche importanti co-protagonisti come Aubrey Plaza, James Van Der Beek e Mark Hamill che si sono alternati portando gioia e dolore alla narrativa di Criminal Minds.

Il cast principale è rimasto quasi sempre inalterato, ma ci sono state delle partenze importanti nel corso degli anni come Joe Mantegna, Thomas Gibson e Shemar Moore. Tuttavia, se c'è un'uscita che continua a sconcertare i fan di lunga data della serie, è l'abbandono di Lola Glaudini, il cui personaggio è stato al centro della stagione inaugurale di Criminal Minds prima di svanire in un'ondata di caos e disgrazia all'inizio della seconda stagione.

Glaudini ha interpretato la specialista in crimini sessuali della BAU Elle Greenaway nel corso dei primi 28 episodi di Criminal Minds. In tutto questo tempo, il suo personaggio è stato spesso al centro di ogni pericoloso evento in cui la squadra anticrimine si è trovata in mezzo. Tuttavia la situazione ha iniziato a prendere una piega tragica verso la fine della prima stagione.

Greenaway fece un ritorno eroico nella seconda stagione, ma la sua capacità mentale era stata messa in discussione e presto è diventato chiaro che i suoi giorni nello show fossero probabilmente contati. Infatti, dopo lo scioccante evento di inizio stagione, Glaudini ha lasciato lo spettacolo per sempre.

La decisione pare sia stata presa dalla stessa Lola Glaudini poiché pare fosse alla disperata ricerca di un cambiamento di scenario. Quest'ultimo non era legato alla serie, ma proprio al luogo in cui veniva prodotta. Almeno, questo è ciò che lo scrittore e produttore di Criminal Minds Ed Bernero affermò in un'intervista del 2006 con il Los Angeles Times. La sua uscita ha quindi portato all'ingresso nel cast di Paget Brewster nei panni di Emily Prentiss.

Dopo l'abbandono di Criminal Minds, Glaudini ha preso parte ad alcune serie come White Collar, Person of Interest e Castle. Recentemente è apparsa in The Expanse e in Agents of S.H.I.E.L.D. Insomma, Criminal Minds è stato solo il suo trampolino di lancio per il successo.

Vi lasciamo alle teorie più assurde sul finale di Criminal Minds. Ecco, inoltre, che fine ha fatto il cast di Criminal Minds.