Criminal Minds, ecco qual è l'unico episodio a non avere un serial killer

Criminal Minds è una serie televisiva di genere poliziesco, ideata da Jeff Davis e trasmessa dal 2005 al 2020, per quindici stagioni. Lo spettacolo descrive il lavoro di un gruppo di criminologi dell'FBI ed è stata scritta con l'ausilio di un ex agente dell'agenzia.

Criminal Minds prende ispirazione dal ricco archivio compilato in 35 anni dai profiler americani che analizzavano ogni singolo dettaglio dei serial killer. Questo aspetto è chiaro fin dalla sigla iniziale della serie, dove compaiono alcuni tra i criminali statunitensi più famosi (come Charles Manson, Richard Ramirez, David Berkowitz, Theodore Kaczynski e John Wayne Gacy).

La struttura degli episodi è sempre stata semplice e lineare. Quasi sempre c’è un serial killer che, dopo essere stato beccato, si rivela non essere lui e poi la cattura finale nella quale spesso vengono salvate una o più persone in pericolo. Ogni episodio funziona così, tranne uno: si tratta dell’episodio 19 della prima stagione e in questa puntata, ambientata in Messico, si è deciso di puntare di più ad affrontare diversi temi sociali e a non mostrare nessun serial killer. Le protagoniste dell'episodio sono le donne maltrattate e la puntata prende il nome di Machismo.

Il machismo, infatti, indica un'eccessiva esibizione di virilità dovuta alla convinzione che il maschio sia superiore alla femmina. Questo può portare anche ad atti di violenza e umilianti. Il tema dell'episodio in questione, infatti, mostrava tutto ciò.

