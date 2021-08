Criminal Minds, quando escono tutte le puntate su Prime Video?

Criminal Minds ha debuttato sulla CBS nel settembre 2005 e nell’arco di sedici anni ha tenuto compagnia ad un pubblico sempre più affezionato al gruppo di criminologi dell'FBI. Dopo quindici gloriose stagioni la serie è giunta alla sua conclusione in arrivo sul catalogo Amazon Prime Video.

La quindicesima ed ultima stagione di Criminal Minds, composta da dieci episodi, è disponibile dal 2 agosto su Amazon Prime Video.



Per i fan non sarà facile dire addio allo show, ma sperano che abbia una fine soddisfacente.

Sebbene la quattordicesima stagione si sia conclusa con l'inaspettata confessione di JJ, gli spettatori non saranno riportati direttamente a quella scena all'inizio della stagione 15.

Invece, ci sarà un salto temporale di sei mesi tra le trame delle due stagioni. "Inizieremo l’ultima stagione una premiere di due episodi", ha spiegato la produttrice esecutiva Erica Messer dell'ultima stagione. "Sarà una storia di due ore. Il viaggio emotivo dei nostri eroi riprenderà circa sei mesi dopo la messa in onda di quel finale".



Sappiamo che la caccia a Everett "Chameleon" Lynch, il villain che è stato presentato alla fine della stagione 14 e che Rossi è deciso a sconfiggere, continuerà in questa stagione.

Come ha spiegato la produttrice esecutiva Messer, amava così tanto il personaggio interpretato dall’attore Michael Mosley che sentiva che sarebbe stato un "degno avversario" sia per Rossi che per il resto del cast.



Tutti gli amati personaggi saranno inclusi nella quindicesima e ultima stagione, inclusi David Rossi (Joe Mantegna), Spencer Reid (Matthew Gray Gubler), Emily Prentiss (Paget Brewster), Jennifer "JJ" Jareau (AJ Cook ), e Penelope Garcia (Kirsten Vangsness). I fan possono anche aspettarsi di vedere il ritorno di alcuni volti familiari delle passate stagioni come Jane Lynch.



Al termine della messa in onda USA era stato annunciato un revival di Criminal Minds targato ViacomCBS Paramount+ ma recentemente l'attrice Paget Brewster ha dichiarato che si tratta di un progetto morto al momento.



Perciò la quindicesima stagione di Criminal Minds è al momento l'ultima, potete gustarvi l'intera serie su Amazon Prime Video in attesa di ulteriori novità sul revival.