Criminal Minds: la quindicesima stagione sarà l'ultima della serie

La serie procedurale della CBS, Criminal Minds, è stata rinnovata per una quindicesima stagione, che sarà anche l'ultima della serie. Lo conferma Variety. L'ultima stagione dello show sarà composta da 10 episodi, che verranno girati uno dopo l'altro in coda alle riprese della quattordicesima stagione, attualmente in produzione.

Con gli ultimi 10 episodi della quindicesima stagione, Criminal Minds arriverà a quota 325 episodi mandati in onda e sarà una delle serie più longeve della storia del piccolo schermo.

Le vicende di Criminal Minds ruotano intorno ad un team di profiler dell'FBI che analizza le menti criminali più contorte del Paese, anticipando le loro prossime mosse prima che colpiscano ancora.

Il cast attuale comprende Joe Mantegna, Paget Brewster, Matthew Gray Gubler, A.J. Cook, Aisha Tyler, Kirsten Vangness, Adam Rodriguez e Daniel Henney.

Creata da Jeff Davis, Criminal Minds è prodotta da ABC Studios in collaborazione con CBS Television Studios.

Nel corso degli anni la serie ha attraversato periodi complicati, come il licenziamento di Thomas Gibson per intemperanze sul set.

"Si tratta di una sensazione dolceamara. Sono grata a CBS per averci dato quest'ultimo colpo di coda" ha commentato il rinnovo per l'ultima stagione la showrunner, Erica Messer "CBS ha rispettato la serie, il cast, la crew e i fan abbastanza da concederci un finale adeguato".

Negli USA attualmente è in onda la quattordicesima stagione, che si concluderà il 6 febbraio.