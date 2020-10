Criminal Minds: spieghiamo le personalità multiple di Tobias

Criminal Minds, serie celebre della CBS, ha debuttato nel 2005 ed è diventata rapidamente uno degli spettacoli procedurali più popolari in televisione. La storia vede un team d'élite dell'FBI incaricato di trovare e catturare serial killer e questi casi possono spesso prendere una svolta personale.

Criminal Minds è abbastanza famoso anche per la sua violenza straziante, tanto da spingere la star Mandy Patinkin ad uscire dopo solo due stagioni. Gli assassini nello show hanno sempre escogitato metodi infinitamente inventivi per uccidere le vittime, il che porta la serie ad essere molto brutale.

Criminal Minds ha visto molte guest star memorabili tra cui C. Thomas Howell nei panni di George Foyet, conosciuto anche come "The Reaper", e Tim Curry nei panni dell'orrido assassino del "Prince of Darkness". Uno dei più memorabili è stato Tobias Hankel di James Van Der Beek, apparso in due episodi nella seconda stagione. Tobias rapisce l'agente della BAU Spencer Reid (Matthew Gray Gubler), sottoponendolo a torture, giochi di roulette russa e persino facendogli scavare la fossa, azione che gli causa dei traumi mentali duraturi.

Tobias soffriva di disturbo dissociativo dell'identità ed è stato spinto a commettere omicidi di carattere religioso dalle altre sue due personalità. Una era quella di suo padre Charles (Don Swayze), fanatico cristiano che picchiava e abusava di Tobias da bambino e in seguito costrinse suo figlio ad ucciderlo quando si ammalò. Tobias infatti diventa un serial killer dopo la morte del padre ed è spinto a "punire" coloro che percepisce come peccatori. La sua altra personalità era l'irato arcangelo Raphael, che sarebbe quello che selezionava le vittime e compieva gli omicidi.

La personalità di Tobias viene costantemente tormentata dalle uccisioni compiute da Raphael e Charles e in realtà ringrazia Reid quando lo ferisce fatalmente, poiché questo gesto aveva ucciso le altre due personalità. Tobias, in Criminal Minds, ha lasciato una grande impressione sia su Reid che sui telespettatori ed è spesso considerato uno dei soggetti più comprensivi e completi della serie.

Vi lasciamo alle teorie più assurde sul finale di Criminal Minds. Ecco, inoltre, che fine ha fatto il cast di Criminal Minds.