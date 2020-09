Criminal Minds: ecco le teorie più assurde sul finale della serie

Criminal Minds è stata una serie procedurale di tutto rispetto, tra crimini spietati, indagini professionali e qualche risvolto ironico o sentimentale a smorzare i toni: prima della sua conclusione i fan si sono sbizzarriti con idee di sceneggiatura davvero assurde.

Una delle ipotesi più simpatiche prevedeva un colpo di scena finale che svelasse la verità delle cose: la serie si svolge in un universo parallelo in cui la polizia locale è talmente incompetente da richiedere ogni volta il supporto di uno specifico team di esperti. Un modo per sottolineare quanto spesso nelle varie puntante i poliziotti locali non abbiano il minimo addestramento per stilare un profilo psicologico dei criminali che stanno cercando.

Anche altri hanno pensato a qualcosa di simile, ipotizzando che tutte le indagini in realtà non fossero altro che il frutto dell'immaginazione di Reid. Idea un po' folle che si basa su qualcosa di vero: ad un certo punto scopriamo che la madre del geniale detective è affetta da schizofrenia paranoide e per questo il figlio teme di aver ereditato la malattia geneticamente. Tanto sarebbe bastato per un finale in stile Joker, con Reid in preda alle allucinazioni. Per fortuna, gli autori hanno pensato a qualcosa di diverso.

Se ciò non fosse abbastanza, anche Jennifer Jereau ha rischiato una conclusione spiacevole: alcuni fan hanno pensato che potesse rivelarsi una psicopatica al pari dei killer a cui dà la caccia. La sua volontà di far parte del team è stata letta come una fascinazione per i casi cruenti e sanguinosi, da proporre ai colleghi. Una JJ killer è davvero difficile da immaginare...

Sul lato sentimentale, in molti ipotizzavano che Reid si sarebbe dichiarato bisessuale nella stagione finale, una possibilità effettivamente presa in considerazione dagli autori, ma poi scartata dopo la scelta di concentrarsi sulla relazione con JJ. Anche le speranze di veder apparire nuovamente Derek Morgan, per un abbraccio alla sua Garcia (e magari qualcosa di più...) non si sono mai spente. L'attore aveva confermato il suo abbandono della serie, ma la relazione giocosa con l'esperta di informatica è rimasta nel cuore di tutti.

La ciliegina sulla torta? Un finale in cui si scopre che in realtà i protagonisti sono tutti dei sensitivi, ecco come fanno a conoscere così bene i comportamenti dei criminali e a predire le loro mosse!

Vi ricordiamo che Criminal Minds è disponibile in streaming e che l'interprete di Reid si era pronunciato sul finale, arrivato con la quindicesima stagione.