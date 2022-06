Criminal Record, Peter Capaldi e Cush Jumbo star della nuova serie Apple TV+

Apple TV+ ha ordinato recentemente una nuova serie tv composta da otto episodi e intitolata Criminal Record, thriller londinese con protagoniste due star importanti come Peter Capaldi e Cush Jumbo nei ruoli di due investigatori impegnati in un durissimo braccio di ferro a causa di una storica condanna per omicidio.

La serie è stata creata dal candidato al BAFTA, Paul Rutman, insieme a Tod Productions e STV Studios. La produzione è attualmente in corso a Londra. Cush Jumbo era nel cast di Deadwater Fell, al fianco di David Tennant, altra star di Doctor Who.



Criminal Record viene descritto come un potente thriller basato sui due personaggi principali e ambientato nella Londra contemporanea. Una telefonata anonima trascina due brillanti investigatori in un confronto su un vecchio caso di omicidio che coinvolge una giovane donna all'inizio della propria carriera e un uomo influente determinato a proteggere la sua eredità. La serie affronta questioni razziali, fallimenti istituzionali e la ricerca per trovare un sentiero comune in una Gran Bretagna fortemente polarizzata.



La star di Doctor Who, Peter Capaldi, sarà l'ispettore capo Daniel Hegarty mentre Cush Jumbo sarà la sergente June Lenker.

Rutman, Capaldi e Jumbo lavorano al progetto anche nelle vesti di produttori esecutivi, con Jim Loach alla regia.



Peter Capaldi ha avuto un ruolo importante in The Suicide Squad, l'ultimo film di James Gunn e nuova versione rispetto al flop di David Ayer.