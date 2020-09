Criminal: Regno Unito, basterà Kit Harington a risollevare la seconda stagione dello show?

Nonostante un impianto sicuramente originale e una scrittura di ottimi livello la prima stagione di Criminal: Regno Unito non sembra aver fatto breccia nei cuori degli spettatori, almeno stando a guardare quelli che sono stati i risultati portati a casa dalla serie. Come fare, dunque, per invertire il trend con la seconda stagione?

L'inserimento di volti noti al grande pubblico è ovviamente la risposta più ovvia: ecco allora arrivare in pompa magna Kunal Nayyar (che i tanti fan di The Bing Bang Theory ricordano benissimo nel ruolo di Raj) ma soprattutto Kit Harington, l'ex-John Snow di Game of Thrones.

Entrambi i personaggi interpreteranno i sospettati di un crimine e saranno nei loro rispettivi episodi chiamati a scagionarsi dalle accuse: il personaggio di Harington, in particolare, viene tratteggiato nel monologo introduttivo dell'attore come un agente immobiliare arrogante, presuntuoso e narcisista. Il nostro sarà dunque chiamato a difendersi dall'accusa di una violenza sessuale: se dovesse riuscirci o meno lo sapremo, naturalmente, durante l'episodio di cui sarà protagonista.

Quello di Kit Haringon è un nome importante che dovrebbe dunque assicurare un certo seguito alla nuova stagione di Criminal, al pari del suo collega Nayyar: staremo a vedere se basterà a risollevare gli ascolti di una serie partita un po' in sordina. L'anno scorso, intanto, i creatori di Criminal parlarono proprio dell'importanza del cast nello show Netflix.