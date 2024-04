Criminal: la serie tv Prime Video sarà diretta da due volti noti dei Marvel Studios

Il fumetto capolavoro Criminal, acclamata e pluripremiata opera di Ed Brubaker, diventerà una serie tv live-action per Prime Video, con la piattaforma di streaming on demand che in queste ore ha svelato l'identità dei registi degli episodi della prima stagione.

Come confermato anche da Deadline, il team di sceneggiatori e registi di Captain Marvel, Anna Boden e Ryan Fleck, ha firmato con Prime Video per dirigere i primi quattro episodi della serie tv di Criminal, con lo scrittore originale del fumetto e creatore della saga Ed Brubaker incaricato di sceneggiare l'episodio pilota. Brubaker è anche showrunner dell'intera produzione, insieme allo scrittore di gialli Jordan Harper. La serie è stata ordinata ufficialmente dalla piattaforma di streaming, ed è attualmente in pre-produzione a Portland.

Non è chiaro quale storia racconterà la serie tv di Criminal, se adatterà una delle tante graphic novel che compongono la saga di fumetti oppure se proporrà una storia originale ambientata nell'universo narrativo creato da Ed Brubaker: in generale, la serie di graphic novel, radicata nel genere neo-noir e crime hard-boiled, racconta le (dis)avventure di un gruppo di personaggi autonomi ma che fanno parte tutti più o meno dello 'stesso giro', con diversi protagonisti legati tra loro da un passato di amicizia (o di inimicizia) o addirittura legami familiari.

La serie, iniziata nel 2006 e ancora in corso di pubblicazione ma con cadenza irregolare, in passato ha vinto l'Eisner Award 2007 per "Miglior nuova serie", l' Eisner nel 2012 per Miglior serie limitata e l'Eisner nel 2019 per il Miglior album grafico. Tra i produttori esecutivi della serie tv di Prime Video anche Sean Phillips, leggendario disegnatore di tutti i numeri di Criminal.

Ricordiamo che Ed Brubaker sta anche lavorando alla serie tv animata Batman: Caped Crusader.

