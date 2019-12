Un criptico rapporto medico anticipa il ritorno di un personaggio in Watchmen

Andrà in onda questa sera negli Stati Uniti l'ottavo e attesissimo episodio di Watchmen, serie sequel del capolavoro a fumetti di Alan Moore creata dal brillante Damon Lindelof che ormai a due episodi dalla fine sta giocando tutte le sue carte, in un susseguirsi di ribaltamenti inattesi e davvero geniali.

[ATTENZIONE, GROSSI SPOILER A SEGUIRE: NON PROCEDETE OLTRE!]



Se avete continuato nella lettura, allora avreste senz'altro visto il settimo e sorprendente episodio della serie, dove alla fine scopriamo sia il piano del Settimo Cavalleggeri sia il luogo dove si trova il Dottor. Manhattan. Nel primo caso, il Senatore Joseph Keene Jr. (James Wolk) è intenzionato a catturare il Dottor. Manhattan per risucchiare tutto il suo potere e trasformarsi nel nuovo "messia" della razza bianca.



Questo comporta la presenza del Dottor. Manhattan a Tulsa, tanto che scopriamo come in verità l'unico "uomo superiore" al mondo sia sempre stato a Tulsa, marito di Angela Abar, sotto le mentite spoglie di Calvin Abar. L'interprete del personaggio, Yahyah Abdul Matheen, ha dunque condiviso dopo la rivelazione un criptico responso medico via Instagram, dove leggiamo il nome da celibe di Calvin, che è Jelani, e dettagli approfonditi sul suo "incidente", a quanto pare avvenuto nel 2009, dieci anni prima degli eventi raccontati nella serie.



Si legge nell'esame datato 23 dicembre 2009: "Il paziente è stato trovato dall'Agente Abar il 12/9 mentre vagava in stato confusionale per Bom Laird Plaza con una piccola contusione sulla fronte (scomparsa) che suggerirebbe un qualche tipo di incidente (c'è un altro tasso di scontri tra veicoli e biciclette nella zona). Il pazienta ha inizialmente rifiutato le richieste dell'agente per delle cure mediche. L'agente Abar dichiara di aver condotto una ricerca, ottenendo come risultato l'anamnesi medica del paziente e i suoi dati biografici grazie al precedente datore di lavoro, la Pyramid Global Construction. Il paziente ha infine accettato di consultare un medico quando i problemi di memoria non davano segno di miglioramento. Appena arrivato in Vietnam per lavoro, il paziente presenta numerosi sintomi acuti associati alla fuga dissociativa. Perdita d'identità. Problemi di linguaggio (ha parlato soprattutto l'Agente Abar)".



Scopriremo di più nel penultimo episodio di Watchmen che andrà in onda questa sera. Vi lasciamo alla recensione di Watchmen 1x07.