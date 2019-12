La Crisi arriva anche in Black Lightning e le conseguenze sono disastrose

Il grande evento crossover che tutti stavano attendendo, Crisi sulle Terre Infinite, ha finalmente avuto inizio. Negli ultimi giorni non sono mancati i colpi di scena e anche la serie Black Lightning è andata incontro a una rivoluzione strutturale.

A differenza delle altre serie trasmesse dal network The CW, come Arrow o Supergirl, lo show con protagonista l'attore Cress Williams è sempre stato distaccato dagli sviluppi narrativi comuni dell'Arrowverse. Ma con il nuovo e rivoluzionario crossover, questa volta Jefferson Piece e la sua famiglia hanno dovuto fare i conti con una situazione estremamente drammatica.

Dopo le foto della Crisi in Black Lightning, dove abbiamo potuto avere un assaggio di quello che sarebbe accaduto nella serie, con la messa in onda dell'episodio The Book of Rebellion: Chapter Four: Earth Crisis, sono stati finalmente mostrati i drammatici eventi che hanno coinvolto l'universo narrativo di Black Lightning.

Nel corso dell'episodio, infatti, sono state messe a contatto tra di loro tre diverse Jennifer Pierce nel momento in cui i cieli del pianeta Terra iniziavano a diventare rossi, segno dell'avvicinarsi inevitabile della Crisi. Successivamente è stato possibile vedere la vita dei tre personaggi interpretati da China Anne McCLain in altrettante Terre parallele. La situazione ha raggiunto l'apice della drammaticità quando la famiglia della ragazza guardava il suo corpo fluttuare in aria mentre un'onda di anti-materia distruggeva tutto e tutti. L'unico a evitare il disastro è stato Jefferson che è stato teletrasporto per poter prendere parte alla Crisi.

Come proseguiranno gli eventi per Black Lightning? Non ci rimane che attendere la fine di Crisi sulle Terre Infinite che avverrà durante il prossimo gennaio. Tra i personaggi coinvolti in questo drammatico evento, segnaliamo anche il coraggioso sacrificio di un eroe dell'Arrowverse.