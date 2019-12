La Crisi arriva in Black Lightning grazie a nuove foto della terza stagione

La Crisi è sempre più vicina e tra la serie coinvolte nel grande crossover Crisi sulle Terre Infinite è presente anche Black Lightning. In attesa dell'importante evento, The CW ha res pubbliche alcune foto del nono episodio della terza stagione intitolato Earth Crisis.

A differenza degli altro show dell'Arrowverse, Black Lightning nell'ultimo periodo aveva smesso di avere collegamenti diretti con gli altri supereroi dell'universo televisivo di The CW. Ma con l'arrivo dell'evento crossover il personaggio di Jefferon Pierce, che l'attore Cress Williams ha definito furioso, si ritroverà a condividere la scena con Oliver Queen, Kate Kane, Grant Gustin e tutti gli altri personaggi la cui vita sarà sconvolta dal rivoluzionario evento.

In attesa del crossover, in The Book of Resistance: Chapter Four: The Third Stone From the Sun - questo il titolo completo del nono episodio della terza stagione di Black Lightning - sono presenti già degli elementi che lasciano presagire al collegamento tra la serie e la Crisi, come dimostrato anche dal trailer del midseason finale.

Oltre al video, adesso, è possibile anche dare un'occhiata alle immagini - che potete visionare in calce all'articolo - che il network statunitense ha pubblicato recentemente. Tra le numerose foto, spiccano quelle che ritraggano il personaggio interpretato da Cress Williams indossare il proprio costume insieme a Jennifer Pierce (China Anne McClain) e Anissa Pierce (Nafessa Williams).

Crisi sulle Terre Infinite sarà trasmesso tra dicembre e gennaio 2020 e coinvolgerà le maggiori serie The CW come Arrow, Batwoman, Supergirl e The Flash. All'interno dell'evento vedremo fare ritorno storici personaggi DC apparsi in televisione, come il Clark Kent di Smalville, interpretato da Tom Welling, o il Flash di John Wesley Shipp della serie TV degli anni '90.