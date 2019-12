La Crisi arriva anche nel mondo di Black Lightning in occasione del midseason finale

Black Lightning sta per essere coinvolto nel crossover Crisi sulle Terre Infinte e grazie all'ultimo promo pubblicato da The CW abbiamo qualche dettaglio sulle modalità che dovrebbero portarlo a unirsi agli altri supereroi dell'Arrowverse.

In seguito alle dichiarazioni del produttore Marc Guggenheim, sappiamo infatti che Black Lightning avrà un ruolo centrale in Crisi, ma anche che il personaggio interpretato da Cress Williams sarà "catapultato in un nuovo universo per la prima volta", il che rappresenta un evento del tutto inaspettato.



Dunque, nel promo del finale di metà stagione (The Book of Resistance: Chapter Four: The Third Stone From the Sun), notiamo i cieli rossi e minacciosi della Crisi incombere su Freeland. In più, vediamo tre versioni di Jennifer Pierce (China Anne McClain) che si trovano in una specie di vuoto e chiedono "che posto è questo?" Viene poi nominata l'esistenza di "universi paralleli" e Anissa Pierce/Blackbird (Nafessa Williams) dice a Fulmine Nero che morirà. Infine, una delle versioni di Jennifer combatte proprio contro il padre, Jefferson Pierce. Come al solito, trovate il video in cima all'articolo.



Questi dettagli, uniti ai teaser di Crisi sulle Terre Infinite in cui viene fatto cenno alla distruzione del mondo di Black Lightning, fanno ipotizzare che il supereroe parteciperà alla battaglia contro l'Anti Monitor (LaMonica Garrett) dopo essere stato uno dei pochi (probabilmente l'unico) sopravvissuti alla tragedia.

Come se non bastasse, il finale di metà stagione andrà in onda subito dopo l'episodio di Batwoman del nove dicembre, che sarà la seconda parte di Crisi. Ricordiamo, inoltre, che Fulmine Nero dovrebbe debuttare nel crossover il dieci dicembre, nella terza parte che coinvolgerà The Flash.



Per maggiori approfondimenti, vi invitiamo a leggere le dichiarazioni di Cress Williams sul suo personaggio, che in questa prima parte di stagione è "furioso".