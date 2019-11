La Crisi è ormai imminente in queste foto dell'evento che sconvolgerà l'Arrowverse

Abbiamo potuto dare una prima occhiata all'evento che stravolgerà tutto l'Arrowverse grazie al trailer di Crisi sulle Terre Infinite, adesso l'emittente televisiva The CW ha deciso di mostrare ai fan alcuni dei supereroi che cercheranno di sconfiggere l'Anti-Monitor.

Questa volta ad essere a rischio non sono solo i mondi conosciuti in serie TV quali Arrow, The Flash e Supergirl, ma anche l'esistenza stessa dei vari universi paralleli. Per questo Oliver Queen e Barry Allen dovranno avvalersi dell'aiuto delle varie versioni di Superman, Batman e dei loro alleati.

Nelle foto condivise da The CW possiamo infatti vedere numerose identità presenti in altrettanti universi del personaggio interpretato per l'occasione da Brandon Routh, Tom Welling e Tyler Hoechlin. In particolare si nota come Iris sarà in prima linea nel cercare di convincere i vari supereroi ad affrontare la minaccia posta dall'Anti-Monitor.

Infine è confermata da questa foto la presenza di Kate Kane, eroina con il volto di Ruby Rose, ultimo personaggio ad avere una serie dedicata collegata all'Arrowverse e che sarà pronta a raccogliere l'eredità lasciata da Arrow, che si concluderà con la stagione attualmente in onda. Manca ormai pochissimo all'inizio della Crisi, nel frattempo lo showrunner Marc Guggenheim rivelato qualcosa su uno dei protagonisti dell'Arrowverse, confermandone l'identità.