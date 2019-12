In Crisi sulle Terre Infinite ci sarà un altro addio ad Oliver Queen

Mancano ormai pochi giorni all'atteso evento che sconvolgerà tutto l'Arrowverse. Mentre l'autore di Crisi sulle Terre Infinite rivela la sua ansia per la serie, Beth Schwartz, showrunner del progetto, ha rassicurato i fan confermando che tutti i personaggi avranno tempo di discutere il loro rapporto con Oliver Queen.

In particolare sarà molto emozionante il saluto tra Sara Lance e il personaggio di Stephen Amell. Come ricorderete la supereroina interpretata da Caity Lotz ha fatto il suo debutto nella serie dedicata all'eroe dei fumetti DC, spostandosi in seguito in "Legends of Tomorrow", ma il legame tra i due è sempre rimasto molto forte. Ecco cosa ha da dire al riguardo la showrunner: "È molto importante per me che Sara avesse dei momenti da sola con Oliver, in particolare all'inizio di Crisi, per ricordare agli spettatori il loro legame e quanto le loro storie sono collegate, quanto lui è importante nella vita di Sara e voglio che lui le faccia vedere il tipo di persona che è diventato".

Sembra quindi che la fine della serie principale dell'Arrowverse prodotta da The CW avrà importanti ripercussioni, in particolare sul personaggio di Caity Lotz. Siamo sicuri che domenica 8 dicembre scopriremo qualcosa in più sull'atteso crossover, in quella data infatti avrà inizio la Crisi che sconvolgerà il multiverso di casa DC. Se cercate altre indiscrezioni vi lasciamo con queste nuove immagini di Crisi sulle Terre Infinite.