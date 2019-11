Crisi sulle Terre Infinite: L'Anti-Monitor farà sentire la sua presenza prima del previsto

L'intero Arrowverse si sta preparando al mega-evento crossover Crisi sulle Terre infinite, che ormai è dietro l'angolo, per la felicità dei fan. Il villain principale sarà l'Anti-Monitor e secondo LaMonica Garrett farà sentire la sua presenza prima del previsto.

Garrett, che per l'occasione è impegnato nel doppio ruolo di The Monitor e Anti-Monitor, è stato intervistato da CBR e si è concentrato in particolare sulla nuova minaccia che gli eroi DC dovranno sventare. "Lo vedrete presto. Non comparirà alla fine di Crisi. La sua presenza sarà avvertita prima ancora di vederlo fisicamente e ciò sta già succedendo", ha raccontato l'attore.

"Penso che sia stupendo come abbiamo disposto i momenti in cui vedi un certo personaggio e quelli in cui non lo fai. Non l'hanno iper-saturato. Si vede abbastanza di lui da capire che sa il fatto suo, ma non ti viene mostrato in ogni scena che porta alla Crisi. Hanno fatto un grande lavoro, senza mostrare troppo. Ma saprete quando è nei dintorni e lo avvertirete di certo".

In un'altra intervista, Garret ha spiegato perché Anti-Monitor non avrà l'iconico elmetto.

Crisi sulle Terre infinite si basa su uno dei più celebri crossover DC e debutterà l'8 dicembre, in occasione del nono episodio di Supergirl, per poi continuare il 9 e il 10 dicembre con Batwoman e The Flash. Gli ultimi due episodi andranno in onda il 14 gennaio, con gli episodi di Arrow e Legends of Tomorrow. In vista del lancio, The CW ha pubblicato il primo teaser ufficiale di Crisi.