In Crisi sulle Terre Infinite assisteremo al ritorno di Tom Welling e Lynda Carter

Come sapete già, nel corso dell'evento crossover Crisi sulle Terre Infinite potremo vedere in azione il Superman interpretato da Brandon Routh, pronto ad unirsi ai supereroi dell'Arrowverse nella loro lotta contro l'Anti-Monitor. Ma i fan dei personaggi di DC Comics potranno ritrovare altri attori diventati delle icone nel corso degli anni.

Parliamo di Tom Welling, protagonista della serie TV di successo Smallville andata in onda per 10 stagioni a partire dal 2001 e ambientata durante gli anni di liceo di Clark Kent, e di Lynda Carter, attrice che ha interpretato Wonder Woman nello show omonimo degli anni '70.

Nel corso delle cinque puntate del crossover troveremo quindi tutti gli storici interpreti dei supereroi creati da DC Comics: oltre ai già citati attori vedremo il ritorno di Burt Ward in Crisi sulle Terre Infinite, famoso per la sua interpretazione di Robin nella serie TV incentrata sulla figura del Cavaliere Oscuro. Siamo curiosi di scoprire come gli showrunner riusciranno a gestire un cast così numeroso, considerando che negli episodi saranno presenti anche i protagonisti delle restanti serie facenti parte dell'Arrowverse.

In attesa quindi di scoprire la data di uscita dell'evento che siamo sicuri sconvolgerà tutto l'universo DC, vi consigliamo di leggere il nostro recap sugli universi presenti in Crisi sulle Terre Infinite, per essere anche voi preparati alla comparsa dell'Anti-Monitor.