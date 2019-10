Crisi sulle Terre Infinite: Audrey Marie Anderson è Harbinger nella prima foto ufficiale

Anche se siamo ormai abituati a vederla in altre vesti nell'Arrowverse, alla fine Lyla Michaels assumerà comunque l'identità di Harbinger, e indosserà il costume caratteristico del suo alter ego supereroisticomega-crossover in cinque parti in arrivo questo inverno, Crisi sulle Terre Infinite.

È Comicbook a mostrarci una prima foto (che essendo un'esclusiva del sito, potete vedere cliccando sul link fonte in calce alla notizia) che ritrae Audrey Marie Anderson nei panni della Harbinger dei fumetti, e non solo come agente della A.R.G.U.S..

Nella versione cartacea della storia, infatti, Lyla Michaels/Harbinger è una bambina che viene cresciuta da The Monitor (interpretato in tv da Lamonica Garrett), che lo assisterà nel compito di proteggere il Multiverso dalla minaccia dell'Anti-Monitor (che nella versione dell'Arrowverse ha sempre il volto di Lamonica Garrett).

Non sappiamo quanto fedeli alla versione originale rimarranno nella trasposizione televisiva, ma sappiamo che il personaggio avrà comunque una sua importanza nel crossover.

"Lyla Michaels come Harbinger è un elemento chiave dell'originale Crisi sulle Terre Infinite, ed eravamo determinati nel volerla onorare nel crossover. Quello che rende il tutto particolarmente soddisfacente per noi è che abbiamo introdotto Lyla Michaels e il suo nome in codice, Harbinger, già dalla prima stagione di Arrow" ha affermato Marc Guggenheim, produttore esecutivo e sceneggiatore dell'Arrowerse.



